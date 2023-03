O nedostatku parkovacích míst vědí i představitelé městské části. Deníku řekli, že se snaží jejich počet navýšit. Nejaktuálnější je stavba nového parkoviště u komunitního centra Skála. Místo staré trolejbusové smyčky tam do tří měsíců vznikne prostor pro třicet aut. Dvě místa budou pro elektromobily a dvě pro vozy přepravující lidi s pohybovým postižením.

Stavba začala v březnu. Původně měly práce odstartovat už loni v září, podle místostarosty Michaela Brázdy se však zpozdily kvůli podzemním pracím. Kromě parkoviště budou v oblasti také zapuštěné kontejnery na sklo, papír a plast.

V budoucnu má obyvatelům Nového Lískovce ulevit rovněž parkovací dům. Stát by měl u sběrného střediska mezi Oblou a Svážnou ulicí. „Pokud vše půjde dobře, mohla by stavba nového parkovacího domu začít už na konci tohoto roku nebo v roce nadcházejícím," sdělil místostarosta Brázda. Kapacita má být zhruba 250 míst. Na nákladech se bude podílet z části magistrát a z části městská část.

Parkoviště u centra Skála



kde: místo staré trolejbusové smyčky

začátek stavby: březen 2023

konec stavby: červen 2023

kapacita: pro 30 aut, včetně 2 míst pro elektroauta a 2 hendikepované

Parkovací dům schvaluje například Ivana Trávníčková. Bojí se však cen. „Kdyby chtěli dvě stovky za měsíc, symbolicky, zaplatili bychom to i my. Pokud za to ale budou chtít tisíce, lidem se to stejně nebude chtít platit,” zamýšlela se. Částka zatím jasná není.

V následujícím roce pak bude Nový Lískovec začleněný do systému takzvaných modrých zón. „Zavedeme nové oblasti 10-01 Rybnická a 10-02 Oblá," vyjmenoval nedávno brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Do Rybnické se rozšíří rezidentní parkování od 15. července příštího roku, do oblasti Oblá od 5. srpna.

Řidiči tam za stání zaplatí jen v pracovní dny od páté hodiny odpolední do šesté hodiny ráno. Za hodinu dají dvacet korun, úvodních šedesát minut je zdarma. Bezplatné bude parkování také přes den, o víkendech a svátcích.

Obyvatelé žijící ve vybraných oblastech tam pak mohou parkovat za roční poplatek dvě stě korun za první auto. Druhé už je vyjde na osm tisíc a třetí či další na dvanáct tisíc. „Snažíme se najít ještě další místa, která bychom mohli do modrých zón začlenit,” zmínil místostarosta Brázda.

Právě modré zóny by mohly podle obyvatel neutěšené situaci pomoci. „Na druhé straně tady často stojí auta, která třeba přes měsíc nevyjedou. Ti lidé tady vůbec nebydlí, jen sem odstaví auto,” upozornila obyvatelka Trávníčková.

