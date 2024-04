/FOTO, VIDEO/ Problémy s řidiči, kteří v Krásného ulici parkují před školou přímo u přechodu, mají v brněnských Židenicích. O situaci informoval ve čtvrtek na sociální síti židenický starosta Petr Kunc. Na místě představitelé radnice nechají nainstalovat zahrazovací sloupky, které řidičům parkování v zakázaných místech znemožní. Sloupky by na místě podle starosty měly stát nejpozději od září.

Parkování u přechodu před školou v Židenicích: zabránit mají sloupky | Video: Deník/Aneta Denemarková

Na řidiče parkující přímo u přechodu před základní školou Krásného si postěžoval starosta Kunc na sociální síti Twitter. „Zvýšíme bezpečnost přechodu pro chodce v Krásného ulici. Denně tudy chodí stovky dětí do školy, neukáznění řidiči ale parkují až přímo k zebře přechodu. Městská policie opět nefunguje, dopravní stín nic neřeší, takže přibudou sloupky,“ uvedl Kunc.

Že řidiči u přechodu parkují, potvrdila i ředitelka školy Petra Grünhutová. „Nezaznamenala jsem přímo stížnosti, ale že tam lidé parkují, o tom víme. Ráno tu teď bývají hlídky městské policie, což situaci určitě pomáhá. Krok od radnice v podobě zahrazovacích sloupků vnímám pozitivně,“ sdělila.

Strážníci o problematickém místě vědí, i když podle jejich mluvčího Jakuba Ghanema přímo stížnosti nezaznamenali. „V Krásného ulici se snažíme o každodenní přítomnost našich hlídek, a to hlavně kvůli přechodu pro chodce u základní školy. Stížnosti na situaci v jeho blízkosti jsme nezaznamenali od rodičů, místních obyvatel ani od úřadů,“ popsal Ghanem.

Starosta Kunc ale říká, že tento přechod řeší už několik let, a to na základě podnětů obyvatel. „Až nyní se nám podařilo najít vyhovující řešení. Na městskou policii se v tomto bohužel spolehnout nemůžeme. V životě jsem neviděl, že by tam někomu dávali pokutu. Oni vám na to řeknou, že to by takhle potom museli řešit celou ulici,“ řekl Kunc Deníku.

Ghanem tvrdí, že se dopravními přestupky v Krásného ulici běžně zabývají. „Drtivou většinu z nich postupujeme na odbor přestupků v dopravě. Řidiče u odstaveného auta zastihneme málokdy. Naposledy to bylo v neděli, kdy motorista neoprávněně stojící v úrovni vchodu zaplatil pokutu sedm set korun,“ popsal v pátek.

V souvislosti s bezpečností dopravy ředitelka Grünhutové dodala, že se škola zapojila do mezinárodního projektu Brna zaměřeného na školní mobilitu a veřejný prostor v okolí škol Schoolhoods. Přidali se k němu i strážníci z místní služebny. „Projekt je založený na výměně znalostí a zkušeností i na pocitech samotných žáků. Má za cíl vytvořit plán mobility, který by právě v okolí školy na Krásného přispěl k přívětivějšímu prostředí pro docházející děti,“ nastínil Ghanem.

Zahrazovací sloupky by podle Kunce měly na místě stát nejpozději od začátku nového školního roku, tedy od září.