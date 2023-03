V současnosti mezi parkovacími místy nejsou ani tři metry. Na nedostatek volného prostoru k zaparkování upozorňují sousedé napříč celou ulicí. Jedním z nich je například Jiří Jan, který bydlí hned naproti Kučerovi. Ten kvůli úzké silnici mnohdy parkuje až o několik bloků dál. „Chceme, aby bylo míst na parkování co nejvíce. A tam, kde to není nutné, je zákaz zbytečný. A přitom by stačilo se rozumně domluvit, aby byly spokojené všechny zúčastněné strany. Parkování v ulici by bylo nejlepší předělat. Získali bychom tak více prostoru pro auta,“ sdělil muž.