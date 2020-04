Prodloužení se dotkne rezidentů, abonentů a vlastníků předplaceného oprávnění do zóny B. Prozatím bude po skončení původní platnosti prodlouženo o šest týdnů. Pokud se ale nouzový stav prodlouží, odrazí se to také v platnosti oprávnění. „Stane se tak automaticky v průběhu tohoto týdne a změna bude viditelná v osobních stránkách uživatele," uvedli zástupci města na webu o rezidentním parkování. Řidiči si tak o prodloužení sami žádat nemusí.

V modrých zónách řidiči odstavují auta na základě vládního rozhodnutí bezplatně od poloviny března. „Lidé mohou také na placených parkovištích města zaparkovat zdarma. Soukromé parkovací domy jsou nadále zpoplatněné," doplnila Anna Dudková z brněnského magistrátu. V tuto chvíli je stání v modrých zónách bez poplatku do konce dubna.

Kromě prodloužení platnosti koronavirová pandemie zapříčiní také několikaměsíční odklad plánovaných změn v systému vjezdů do centra. Právě kvůli nim má většina řidičů oprávnění pouze do konce dubna. „Vzhledem k tomu, že nyní čelíme mimořádné situaci v souvislosti s epidemií, rozhodli jsme se zavedení změn v systému posunout na vhodnější čas. Oprávnění k vjezdu proto řidičům prozatím prodloužíme až do prvního července tohoto roku,“ uvedl brněnský radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.





Platnost oprávnění se jejich držitelům prodlouží automaticky.