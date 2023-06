/FOTOGALERIE/ Auta zaparkovaná po obou stranách ulice, sanitky pomalu projíždějící v úzkém pruhu mezi nimi. Taková je každodenní rutina kolem pavilonů Masarykova onkologického ústavu v Brně, kde řidiči jen stěží hledají místo ke stání. Od června se situace zkomplikuje ještě více, lidé tam postupně přijdou až o třetinu parkovacích míst. Omezení potrvají přibližně tři roky.

Kolem Masarykova onkologického ústavu v Brně zmizí až třetina parkovacích míst. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Důvodem je zrušení parkovacích ploch nad někdejšími vodojemy, a to kvůli rozsáhlé úpravě zeleně. Po dokončení prací tam navíc řidiči znovu nezaparkují, onkologický ústav tak přijde o třiaosmdesát míst ke stání. „Začátkem příštího roku se počet sníží o dalších dvaačtyřicet stání v souvislosti s dostavbou Švejdova pavilonu u Vaňkova náměstí,“ vyčíslil náměstek Masarykova onkologického ústavu Radek Vach.

Ze stávajících bezmála tři sta šedesáti parkovacích míst jich tak v okolí ústavu zmizí takřka sto třicet. Se začátkem června proto vedení onkologického centra spustí opatření, která mají zamezit dopravnímu kolapsu. Pro příjezd k pavilonům totiž většina pacientů využívá právě auta. „V prvé řadě zřídíme zóny rychlého nástupu i výstupu, takzvaně Kiss and Ride. Současně vyčleníme zóny pro stání sanitek,“ vyjmenoval ředitel nemocnice Marek Svoboda.

VIDEO: Obří úspěch pro onkologický ústav v Brně, v Evropě se zařadil mezi špičku

První zónu k rychlému zastavení využijí lidé přijíždějící z ulice Žlutý kopec před vstupem do Masarykova pavilonu. Druhou z nich najdou u zadní brány ústavu, konkrétně před vchodem do fotonového centra. Do aut však v těchto místech pacienti pouze nastoupí nebo z nich vystoupí, šoféři musí následně odjet a zaparkovat na některém z parkovišť, případně v přilehlých ulicích.

Změny čekají návštěvníky rovněž v ulici Žlutý kopec, kterou nyní využívají pro oboustranné parkování. Nově svá auta odstaví pouze na jedné straně ulice. Na parkovišti před Bakešovým pavilonem navíc od srpna přibude závora, stání v místě vedení ústavu zpoplatní. „Co mi zbyde, nějak se budu muset přizpůsobit. Už teď je to hrůza,“ krčil na místě rameny například Jaroslav Číž.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Sanitky a osobní auta s nepohyblivými pacienty zaparkují před bočním vstupem do Švejdova pavilonu nebo u zadního vchodu do Masarykova pavilonu. Samozřejmostí budou transportní sedačky a lehátka, kromě toho zůstane v areálu několik parkovacích míst pro invalidy. „Z hlediska parkování čekají nás a naše pacienty tři nelehké roky. Situace v okolí Masarykova onkologického ústavu není jednoduchá,“ přiznal tamní ředitel Marek Svoboda.

Podle odhadů chybí aktuálně v okolí ústavu až tři sta padesát parkovacích míst. Vidina zlepšení však sahá teprve do roku 2026, kdy v areálu vznikne Centrum onkologické prevence a dostavba Švejdova pavilonu na Vaňkově náměstí. „Obě stavby vyjdou na miliardu až miliardu a půl. Jejich zprovozněním získáme přes dvě stě stání kolem budov nebo pod nimi,“ pokračoval Svoboda.

Nežádoucí účinky po chemoterapii rakoviny prsu: výzkum z Brna mírní dopady léčby

Další pomocí se v budoucnu stane výstavba parkovacího domu na brněnském Žlutém kopci. Budova nabídne přes dvě stě čtyřicet míst a poslouží jak pacientům onkologického centra, tak návštěvníkům nedalekých vodojemů. „Prověřovali jsme možnost umístění v Tomešově ulici, ale s ohledem na blízkost vodojemů jsme tuto myšlenku opustili a zaměřili jsme se na lokalitu Tvrdého,“ upřesnila dříve brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Část pozemku, na němž stavba vznikne, nicméně vlastní stát a hospodařit s ním může právě Masarykův onkologický ústav. Zástupci města a nemocnice proto společný zájem na výstavbě parkovacího domu stvrdili podpisem memoranda o spolupráci. „Úkolem města bude zejména obstarat projektovou dokumentaci a potřebná povolení, zabezpečit financování, vybrat zhotovitele a po dokončení zajistit jeho provoz,“ vysvětlil před časem radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Silnější než magnet na vrakovišti: v Brně mají novou magnetickou rezonanci

Projekt je teprve v přípravné fázi, na řadě je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Předpokládané náklady šplhají ke sto dvaceti milionům korun bez daně, výstavba by mohla začít zhruba za tři až pět let. Po dokončení parkovacího domu využijí lidé v areálu Masarykova onkologického ústavu a jeho okolí přes šest set míst ke stání.

Změny v parkování na Žlutém kopci od 1. června



Zrušení 83 odstavných míst nad bývalými vodojemy.

Zavedení dvou Kiss and Ride zón pro rychlé zastavení.

Parkování v ulici Žlutý kopec pouze na jedné straně.

Vyčlenění speciálních parkovišť pro nepohyblivé pacienty a sanitky.

V srpnu spuštění placeného parkování před Bakešovým pavilonem.

Změny v parkování na Žlutém kopci v příštích letech



Od příštího roku zrušení 42 míst u Vaňkova náměstí.

Od roku 2026 zlepšení v souvislosti s dokončením Centra onkologické prevence a dostavbou Švejdova pavilonu.

Modernizace zajistí přes 230 nových parkovacích míst.

Do pěti let začátek výstavby parkovacího domu s dalšími 242 stáními.

V budoucnu lidé v areálu a jeho okolí využijí celkem přes 600 parkovacích míst.