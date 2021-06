Má za cíl ulevit dopravě v centru města. Záchytné parkoviště v brněnské Líšni u Zetoru však od říjnového otevření řidiči využívají minimálně. Stání s kapacitou 224 míst blízko zastávky tramvaje Novolíšeňská zeje prázdnotou. Ve čtvrtek zhruba ve čtvrt na jednu odpoledne tam parkovalo jen šestnáct aut. Podobná situace tam podle zjištění Deníku Rovnost panuje i v jiných dnech. Naopak druhé parkoviště typu park and ride u Ústředního hřbitova bylo ve čtvrtek ve stejnou dobu plné.

Stání tohoto typu má motivovat přijíždějící řidiče k tomu, aby na okraji města nechali auta a dál do centra pokračovali autobusy či tramvají. Například Brňan Ondřej Balcárek míní, že takové parkování má být více propojené s městskou hromadnou dopravou. „Představoval bych si, že pokud zaparkuji daleko od centra, dostanu za to nějakou slevu na hromadnou dopravu. To by lidi přesvědčilo,“ tvrdí.

Podle představitelů města je zatím na hodnocení příliš brzy. Pár dní po uvedení do provozu v říjnu byl vyhlášený nouzový stav. „Žáci a vysokoškoláci zůstali doma na distanční výuce. Stejně tak mnozí zaměstnanci,“ sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Parkoviště typu park and ride v Brně a jejich obsazenost:



Líšeň, u Zetoru:

ve čtvrtek ve 12:15: 16/224

prosinec 2020 – květen 2021: 3 684 vjezdů



u Ústředního hřbitova:

ve čtvrtek ve 12:15: 177/177

prosinec 2020 – květen 2021: 33 658 vjezdů

Klíčová je podle odborníků už zmíněná návaznost na hromadnou dopravu. „Pokud ale případný uživatel nezíská benefit, třeba časovou úsporu, nebude ochotný tento způsob používat,“ upozornil Pavel Havránek z Centra dopravního výzkumu.

Na parkovišti u Zetoru jsou první dvě hodiny zdarma. Pak řidiči zaplatí dvacet korun, i když tam budou stát půl dne. „Sice jsou dvě hodiny zdarma, ale musím se nějak dostat do centra, což stojí čas navíca peníze za lístek,“ podotkl Balcárek.

Řidiči si podle Poňuchálka musí nové parkoviště osvojit. „Je tam dopravní značení, které řidiče upozorňuje na možnost parkování. Navíc připravujeme velký projekt pro navádění na hromadná parkoviště. Budeme na něj žádat o dotace,“ zmínil. Právě dostatečnou povědomost oparkovišti označil za důležitou také Havránek.

Představitelé města prověřují i další lokality pro stání park and ride. Třeba v Bítešské ulici, Jemelkově nebo u nádraží v Králově Poli. „Připravujeme i stavbu klasických parkovacích domů, které pomohou řešit nedostatek parkovacích míst a dopravní situaci. Nejdále je příprava domu v Šumavské ulici. U něj se chystá dokumentace pro stavební povolení," doplnil Poňuchálek.