Legálních parkovacích míst mají zásadní nedostatek. Obyvatelé stovek bytů v brněnské Trýbově ulici schované za Úvozem proto hledají prostor k odstavení auta, kde se jen dá. Často i tam, kde je to zakázané. „Najít jakékoliv místo po šesté večer, je vyloženě štěstí,“ uvedl rezident Aleš Kovářík. Zlepšit situaci s parkováním mohou místním modré zóny. Jejich vyznačení přijde na řadu nejdřív v roce 2023.

Kovářík na problémy rezidentů, tedy stálých obyvatel či vlastníků nemovitostí, s odstavováním aut upozornil už před více než dvěma roky. Na zavedení režimu rezidentního parkování se dotazoval i brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla. „Trýbova připadá v úvahu nejdřív v roce 2023. V současnosti připravujeme modré zóny v Brně-severu, což je velká městská část. Tam začnou fungovat v příštím roce,“ sdělil Kratochvíl.

Chceme modré zóny, žádají další části Brna. Počkají si aspoň dva roky

Jaké oblasti přijdou na řadu v přespříštím roce, není dosud jasné. Mají ale navazovat na stávající hranici zón. „Musíme ještě dokončit některé části v Králově Poli. Zároveň máme požadavky třeba z Komína nebo Nového Lískovce,“ zmínil Kratochvíl.

Pokud by se v Trýbově dočkali modrých zón v roce 2023, bylo by to víc než čtyři roky od Kováříkových prvních apelů na jejich zavedení. „To je zoufale pomalý úřední šiml,“ posteskl si muž. Radní Kratochvíl upozornil, že rychlejší spouštění nových oblastí s modrými čarami není v kapacitách úředníků.

Trýbova se nachází za Úvozem, který je napůl v režimu modrých zón a parkování nabízí pouze v zálivech. Dál ji obklopují zahrádky a Tomešova, kde často odstavují auta lidé mířící do blízkého Masarykova onkologického ústavu. „Hned za rohem od nás jsou navíc koleje Tvrdého a u nich se parkovat nedá vůbec. Podle registračních značek je tady směska parkujících velmi různorodá, z České republiky, Slovenska, ale i Itálie. Lze tedy předpokládat, že rezidenti nebudou zdaleka všichni,“ doplnil obyvatel Kovářík.

Trýbova ulice



Nachází se na území Brna-středu.



Leží za ulicí Úvoz.



Nejsou v ní modré zóny.



V systému rezidentního parkování je součástí oblasti Žlutý kopec.



Stojí v ní bytové domy se stovkami bytů.



Nabízí nedostatek legálních parkovacích stání.



Řešením pro rezidenty mají být modré zóny.

Lokalita je součástí oblasti Žlutý kopec. Kromě Úvozu ji vymezují ulice Hlinky, Lipová a Tvrdého. Radní Brna-středu pro dopravu Jan Mandát si dokáže představit přednostní zavedení modrých zón pouze v Trýbově, která by tak ostatní ulice v oblasti předskočila. „Trýbova nemusí tvořit sólo zónu. Může být součásti oblasti Žlutý kopec, kde se zavedou zóny po částech,“ řekl Mandát.

V případě Žlutého kopce a také sousední Masarykovy čtvrti představitelé Brna-středu, na jehož území se obě lokality nachází, konečné stanovisko k zavedení modrých zón ještě nepřijali. „Čekáme na výsledky dopravního průzkumu obsazenosti parkovacích míst, kterou v létě dělali pracovníci Brněnských komunikací. V zimě ji mají ještě opakovat,“ vysvětlil Mandát.

Obě oblasti se liší od lokality Červeného kopce za řekou Svratkou, kde už radní Brna-středu o zavedení modrých zón na magistrátu požádali.

Podle Kováříka je pro rezidenty z Trýbovy řešením přidat stávající legální místa v ulici do modrých zón. „Zároveň bych část nelegálních míst zlegalizoval, k čemuž může pomoct omezení rychlosti na třicet kilometrů v hodině. To už se ve městě začíná používat,“ navrhl rezident.

Rezidenti bydlící v Trýbově si v současnosti mohou vyřídit oprávnění pro parkování v sousedních oblastech, kde už modré zóny fungují. Jedná se o lokality Pellicova, Kopečná a Rybářská, které se nachází za Úvozem, Mendlovým náměstím a Hlinkami. Podle Kováříka ale tohle povolení problém neřeší. „Zregulované oblasti jsou buď daleko, nebo prakticky plné a pravděpodobně právě ti, co tam nyní nesmějí parkovat, se nastěhovali k nám,“ zdůvodnil.