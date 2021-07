Brněnský klub přátel kolejových vozidel se pustil do renovace své parní lokomotivy. Po dlouhých měsících příprav se minulý víkend podařilo vyvázat budku, kotel a nápravy. Lokomotivu klub získal před šesti lety ze Vsetína, kde sloužila dlouhá desetiletí jako památník.

Parní lokomotivu čeká renovace. | Foto: Se souhlasem KPKV Brno

Oprava pravděpodobně potrvá několik let. „Pokračovat budeme podle časových a finančních možností. U takhle starých strojů je i občas problém sehnat firmu, která by jednotlivé části lokomotivy opravila do původního stavu,” uvedl předseda klubu Jiří Kotas.