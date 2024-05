Parní tramvaje vozily cestující v Brně do roku 1900. „Devatenáctému století se říkalo století páry a bylo to tak. Parní stroje se zaváděly do veškerého průmyslu. Na tu dobu to byl obrovský skok. Od animální trakce, od koní, k prvnímu stroji," řekl dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl.

Zdroj: Youtube

Podle odborníka na městskou hromadnou dopravu Tomáše Kocmana z Technického muzea v Brně byla u parní tramvaje oproti konespřežné výhodou větší kapacita souprav. „Možnost spojení více vlečných vozů a větší rentabilita provozu. Patrně i o něco větší rychlost, i když ta byla v ulicích omezena," zmínil Kocman.