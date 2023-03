Novým partnerským městem Brna je Tchao-jüan. „Přátelské vztahy i konkrétní kontakty už jsou tři roky realitou. Nyní jsem však podepsala s představiteli této tchajwanské metropole memorandum o porozumění a spolupráci, na níž se po dosavadních zkušenostech velmi těším," informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tchao-jüan na Tchaj-wanu je nové partnerké město Brna. | Foto: Magistrát města Brna

Těší se na předávání informací ve všech oblastech života. Za zmínku stojí sbližování kultur nebo cestovní ruch, vítané budou i informace a zkušenosti v oblastech městské samosprávy, udržitelného hospodářství a energetiky nebo konceptu SmartCities a high-tech technologií. „Jako důležitou součást spolupráce vidím propojení veřejného a soukromého sektoru obou měst," dodala Vaňková.

Na Tchaj-wan odjela s velkou delegací. „Tato delegace, která čítá sto padesát lidí celkem, je opravdu největší v našich vzájemných vztazích a za posledních minimálně pět let se jedná také o největší delegaci, kterou Česká republika do zahraničí vyslala,“ řekla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová hned po příletu do Tchaj-peje.

Tchao-jüan se tak řadí mezi další partnerská města Brna. Patří mezi ně Bratislava, Dallas, Debrecín, Charkov, Kaunas, Leeds, Lipsko, Poznaň, Rennes, Stittgart, Tedžon, Utrecht a Vídeň.