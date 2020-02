S pracemi se má začít až příští rok, ale úpravy trati za několik miliard korun už dostávají jasné obrysy nyní. „Na úseku Brno – Maloměrice – Adamov dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku a výstavbě nové odbočky Svitava. Nutné úpravy se týkají také trakčního vedení a zabezpečovacího a sdělovacího zařízení,“ vyjmenovala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Nela Friebová.

Ve zmíněném úseku se železničáři pustí do opravy čtyř tunelů, šestnácti opěrných zdí a více než 1,5 kilometru přilehlých skalních svahů. Zásadní úpravy čekají také stanice Bílovice a Babice nad Svitavou. „Na stanici přibude protihluková stěna a nový přístup k nástupišti. Stejně jako podchod od dopravního terminálu, který je nedaleko železnice. To je pro cestující dobrá zpráva,“ řekl starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček. Dělníci se do práce pustí příští rok, hotovo mají mít do tří let.

V podobném termínu dělníci začnou pracovat také na železničním úseku Adamov – Blansko. Příští rok v září se tam počítá s výlukou druhé koleje. V prosince se provoz na trati zastaví úplně a výluka se protáhne do dalšího roku.

Brno – Maloměřice – Adamov:



odhad nákladů přes 3,2 miliardy korun



Termín: 2021-2023



Rozsah prací: rekonstrukce železničního svršku,výstavba nové odbočky Svitava a úpravy zastávek Bílovice a Babice nad Svitavou, rekonstrukce mostů, 4 tunelů, 16 opěrných zdí a více než 1 500 metrů přilehlých skalních svahů.



Adamov – Blansko:



odhad nákladů přes 3 miliardy korun



Termín: 2021-2023



Rozsah prací: rekonstrukce železničního svršku v celém mezistaničním úseku, odvodnění a stabilizace skalních svahů, opravy všech tunelůa stanice Adamov zastávka.

Celkový rozsah úprav přesáhne tři miliardy korun. „Dočkáme se většího podjezdu pod tratí u tenisových kurtů, kde proti sobě teď dvě auta neprojedou. Nově bude obousměrný. Zvýší se tím obslužnost části města. Řada zásilkových firem tu má problémy doručit zákazníkům zboží. S vyššími auty neprojedou,“ řekl starosta Adamova Roman Pilát.

Zásadní proměny se dočkái adamovské vlakové nádraží. Železničáři uvažují o nové lávce, úpravě nástupišť a také parkovišti. Druhé má v režii město a dohromady pojmou bezmála padesát aut. V okolí přibudou protihlukové stěny.

Pohodlnější cestování mají přinést i rozsáhlé úpravy nedaleké stanice Adamov zastávka. Tam si místní stěžují na špatný přístup k nástupišti ve směru na Blansko.

Zdolat strmé schodiště je problém pro řadu lidí, kteří se hůř pohybují, stejně jako pro matky s kočárky. „Dostupnost vlakové dopravy je pro ženy s malými dětmi zásadní. Současný stav zastávky je omezuje v přístupu k úřadům, lékařům a dalším službám v Blansku. Platí to i pro Brno, protože na stejné zastávce vystupují při jízdě z krajského města,“ uvedla před časem jedna z místních Iva Tichá.

Rozsáhlou výluku na trati při úpravách koridoru chtějí využít v okresním Blansku. Dělníci by tam totiž měli postavit nový silniční most přes železnici do lokality Staré Blansko. Odhady nákladů se pohybují kolem 350 milionů.