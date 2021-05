/VIDEO/ Místo antigenních testů a výtěrů z nosu si žáci vloží vatovou tyčinku do úst. Na takovém způsobu testování se po domluvě s rodiči a krajskou hygienickou stanicí dohodli učitelé na brněnské Základní škole Sirotkova. "PCR testy ze slin využíváme druhý týden. Oproti antigenním jsou šetrné a kvalitní," vysvětluje záměr školy její ředitel Dan Jedlička.

Testování žáků ZŠ Sirotkova PCR testy ze slin. | Video: Deník/Barbora Peštálová

Žáky postupně testují v pátek a jako jeden celek za třídu odběry posílají do laboratoře. Ta jim do pěti hodin odpoledne zašle výsledky. V případě pozitivního testu rodiče mají dva dny na reakci. "S krajskou hygienickou stanicí jsme domluvení, že do konce víkendu zajistí PCR testy pro všechny z pozitivní třídy tak, aby děti s negativním výsledkem mohly nastoupit v pondělí do výuky," přiblížil Jedlička.