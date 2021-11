Kolem devíti tisíc dětí ročně se narodí v České republice předčasně, z toho až o 750 nezralých novorozenců pečují zdravotníci na novorozeneckých jednotkách intenzivní a intermediální péče Fakultní nemocnice Brno. Na celém světě se narodí dříve, než by mělo, každým rokem patnáct milionů novorozenců.

Miminko v inkubátoru. | Foto: se svolením Fakultní nemocnice Brno

Předčasně narozená mimina se v bohunické nemocnici s pomocí novorozeneckých lékařů a sester snaží zvládnout náročný start do života. Po dobu jejich pobytu jsou jim nablízku jejich rodiče, kteří jsou do péče o ně plně zapojení a stávají se nedílnou součástí novorozeneckého týmu. „V prvních dnech dochází matky za miminkem na jednotku intenzivní péče několikrát za den i přes noc. Jakmile novorozenec již nepotřebuje akutní intenzivní péči jsou spolu s dítětem na takzvaném oddělení rooming-in, kdy má matka u svojí postele inkubátor nebo postýlku s miminkem, tak jako by byli doma,“ přiblížil vedoucí lékař Neonatologické Jednotky intenzivní péče v Porodnici na Obilním trhu Tomáš Juren.