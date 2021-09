Zúžení v jednom z nejvytíženějších úseků celé dálnice D1 kvůli rekonstrukci způsobovalo dlouhé kolony. Například v pondělí byla až čtrnáct kilometrů dlouhá. „Řidiči kamionů podle kamerových záznamů úmyslně najížděli do levého pruhu, který blokovali a tím přispěli ke zdžení provozu,“ uvedl v pondělí mluvčí státních silničářů Jan Rýdl.

S týdenním předstihem skončí oprava dvoukilometrového úseku dálnice D1 u Brna mezi exity Brno-jih a Brno-centrum ve směru na Prahu. Původně tam mělo omezení trvat až do 20. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.