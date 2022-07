Už v úterý se vzduch na brněnském náměstí Svobody tetelil jako na Sahaře. Kolemjdoucí se ovívali vším, co měli po ruce, přičemž jim po obličejích stékaly kapky potu. Lehátka byla obsazená a kolem kašny to vypadalo, jako kdyby se tam něco rozdávalo zadarmo. „Těžko mi je, co vám budu říkat. Ven jsem ale dnes musela. Další dva dny už z bytu nevylezu,“ oddechovala i Ludmila Voráčková.