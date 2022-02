Nejjasnější obrysy pomoci Ukrajině zatím nastínila Masarykova univerzita, která ve středu vyhlásila veřejnou sbírku na vzdělávací a humanitární účely. „Vedení je připraveno podpořit ukrajinské studenty a akademiky. Plánujeme pro ně vypsat stipendijní programy, jak jsme to již v minulosti udělali v souvislosti se situací v Bělorusku. V případě potřeby také aktivizujeme dobrovolnické centrum, které připraví plán, jak pomoci studentům nebo jejich rodinám, které se dostaly do potíží,“ informovala mluvčí univerzity Michaela Pokorná.

MU v reakci na situaci na Ukrajině vypsala finanční pomoc určenou na vzdělávací a humanitární účely.

?? Podpořit ukrajinské studenty a akademiky je možné formou finančního daru, příspěvek lze poskytnout přes Obchodní centrum MU.?

Ukrajinská vlajka od středy vlaje také na brněnském magistrátu. Radní jednali s ukrajinskou konzulkou Annou Proshko o formách, jakými může město Ukrajinu podpořit. Pomoc bude směřovat zejména do Charkova, který je pro Brno partnerským městem.

„Poskytneme materiální, finanční i lékařskou pomoc. Podpořit můžeme i případné uprchlíky. Například ubytováním. Brno na to kapacity má. Snad na to nedojde, ale pokud by nastal otevřený konflikt, věřím, že česká vláda lidem v nouzi pomůže. My na to připraveni jsme,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Podle opozičního politika z brněnské SPD Ivana Fencla však jde pouze o mediální humbuk a pomoc ukrajinským uprchlíkům nebude nutná. „Situace není tak dramatická, jak se ji snaží prezentovat média. Pokud bude válka, můžeme se o tom bavit dále. Válka ale nebude,“ sdělil.

Konec spolupráce s ruskými oblastmi

Jasný signál směrem k Ukrajině a Rusku vyslalo i vedení Jihomoravského kraje. A nejen vyvěšením ukrajinské vlajky. „Nemůžeme mlčet, když naši přátelé čelí agresi a vojenské invazi. Pozastavili jsme všechny aktivity a styky kraje s partnerskými oblastmi Ruské federace z důvodu porušení mezinárodního práva ve vztahu k Ukrajině. A to po dobu trvání důvodů tohoto rozhodnutí,“ upřesnil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Partnerské regiony má jih Moravy v Rusku čtyři: spolupracuje s Chanty-Mansijským autonomním okruhem – Jugrou, Leningradskou oblastí, Nižegorodskou oblastí a také Republikou Tatarstán. „Nemyslel jsem si, že v Evropě je další velká válka možná. Každým dnem se k ní ale přibližujeme a zasáhne nás všechny. Vítám, jak se demokratické země sjednotily a odsoudily agresora. A to i na úrovni krajů, města a univerzit. Jsem také rád za humanitární pomoc a případnou vstřícnost vůči uprchlíkům,“ vylíčil svůj pohled na věc brněnský student Tomáš Skřivánek.

Kromě Masarykovy univerzity, brněnského magistrátu a krajského úřadu ukrajinská vlajka vlaje také ve Znojmě nebo na radnici Brna-středu. „Chceme vyjádřit solidaritu s Ukrajinou a všemi jejími obyvateli, spojují nás podobné historické zkušenosti,“ uvedl starosta městské části Vojtěch Mencl.