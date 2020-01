Čtyřnohý černý pasažér v tramvaji: Fenka zvládla i přestoupit a ujet strážníkům

Nečekaný černý pasažér se v neděli po poledni projížděl brněnskou hromadnou dopravou. Do tramvaje číslo 5 u Ústředního hřbitova nastoupila drobná fenka s obojkem a známkou. Pes byl natolik zkušeným cestujícím, že na zastávce Hluboká vystoupil a následně nastoupil do jiné soupravy mířící do centra města.

Pes v MHD - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock