Pro připomenutí. Podle úředníků Jihomoravského kraje se loni brněnský magistrát dostatečně nevypořádal s připomínkami, které měli policisté k dosavadní pěší zóně. Tak ji zrušili. Fungovala do prosince.

Jak konkrétně to bude dále před nádražím vypadat, ale neprozradil. „Jedná se o změnu dopravního značení všeobecně. Doufám, že k jejímu zavedení budeme moct přistoupit velice brzy," podotknul radní. V místě už podle Kratochvíla nebude město provádět žádné stavební úpravy.

Jednou z variant je zavedení takzvané sdílené zóny. Její zřízení umožňuje novela zákona platná od 1. ledna letošního roku. Ve sdílené zóně se smějí chodci a cyklisté pohybovat po celé šířce silnice, maximální povolená rychlost je dvacet kilometrů v hodině a žádný z účastníků dopravního provozu zde nemá přednost.

Na rozdíl od pěší zóny mohou do té sdílené vjíždět všichni řidiči. „Zaregistroval jsem obavu, že by tam tím pádem mohla proudem cestovat auta. Tak tomu ale není. Když jedou řidiči od Nových sadů, tak v Nádražní ulici je zákaz odbočení vlevo do Benešovy. Stejně tak je tomu v Benešově při příjezdu od viaduktu," vysvětlil Kratochvíl.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Podle něj chce město zákazy odbočení v místě zachovat, aby tak zamezili průjezdu aut. Do budoucna navíc dohled nad jejich dodržováním zvýší, doposud je totiž řidiči příliš nerespektovali. „Pracujeme na kamerovém systému, který by tyto přestupky dokázal nasnímat," potvrdil Kratochvíl.

Brno zavedlo pěší zónu v Nádražní ulici letos na jaře. Za stavební úpravy spojené s jejím vytvořením zaplatilo jedenáct milionů korun. Na podnět některého z obyvatel však dopravní značení před nádražím začali zkoumat krajští úředníci. Dopravní systém před hlavním nádražím vyhodnotili jako chybný a nezákonný a s platností od středy 27. prosince jej zrušili.