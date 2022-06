Unikátní bar ve sklepení barokního paláce z poloviny osmnáctého století přitahuje návštěvníky napříč Českem. Několik podzemních místností tvořících s tlumeným osvětlením tvoří z oblíbeného baru Slast nezvyklý zážitek. Na místě si lidé vychutnají kvalitní vodní dýmky a autorské koktejly, v nabídce nechybí ani drobné občerstvení. „Do toho všeho zaujme čichové receptory ještě směsice různorodých vůní. Originální je určitě spojení propracovaných autorských koktejlů a vysoce kvalitních tabáků do vodních dýmek. Možnost dát si dohromady dýmku a koktejl v top kvalitě není obvyklá. Za pěkného letního počasí je pak fajn posedět na zahrádce přímo na Zelném trhu,“ zhodnotil podnik tamní mluvčí Michael Lapčík.

BONJOUR VIETNAM

Bún bò Nam Bô, Nem cuốn nebo Phở Xào Tôm. Řeč je o stále populárnější vietnamské kuchyni. I ta si v Brně našla své příznivce a nové asijské restaurace přibývají ve městě rychlým tempem. Mezi novější patří také bistro s netradičním názvem Bonjour Vietnam v brněnské Václavské ulici. V nabídce si zákazníci vyberou z velkého množství čerstvých i restovaných rýžových nudlí v kombinaci s různým masem a zálivkami. Žízeň zaženou třeba exotickými limonádami. „Skvělá vietnamská restaurace. Moc se mi líbí, že kromě stálé části menu nabízí i novinky, takže se je pořád proč vracet. Vše mi chutnalo, obsluha je milá a rychlá. Hezká je také zahrádka, oceňuji, že se ji majitelé snaží neustále zkrášlovat,“ okomentoval svoji návštěvu restaurace Brňan Ondřej Choleva.

PIVOVAR HARRY

Za pořádným pivem se lidé od loňského prosince vydají do pivovaru Harry přímo v centru Brna. Zlatavý mok jim natočí v brněnské Poštovské ulici, jen pár metrů od náměstí Svobody. Milovníkům chmeleného nápoje nabízí až deset druhů vlastních piv a výčep, který je podle majitelů největší v Česku. Kromě výšky přesahující čtyři metry se výčep může chlubit i tím, že do něj pivo urazí z výroby pouhých pět metrů. „Lidé si neobjednají víno nebo koktejl. Tomu odpovídá i gastronomie. Nepředpokládáme, že k nám budou lidé chodit na romantické večeře, očekáváme, že k nám budou chodit za dobrým pivem,“ přiznal člen představenstva pivovaru Harry Miroslav Harašta.

KAFE V ROZKLADU

Snídani klidně v pět hodin odpoledne. Pro mnohé nesmyslná myšlenka, v brněnské kavárně Kafe v rozkladu realita. Na medové ovesné kaši s oříšky nebo vajíčkách na mnoho způsobů si zákazníci pochutnají po celý den. Nechybí ani široká nabídka kávy a ostatních nápojů. Ti, kteří na snídani dostanou chuť třeba v době oběda, najdou Kafe v rozkladu v brněnské Veselé ulici. Při vstupu návštěvníky překvapí stylový interiér spojující moderní s retro nábytkem. „Zlákala nás sladká tečka v podobě trhance s mákem a švestkovou omáčkou, dlouho jsem něco tak dobrého nejedla. Porce byla obrovská, pro dva lidi napůl ideální. Kombinace máku a švestkové omáčky byla na doporučení servírky, ale i já ji teď můžu doporučit,“ pochvalovala si podnik třeba Tereza Černochová.

JEŠTĚ JEDNU

Když se mladý zmrzlinář Jakub Gavora před několika lety učil v Itálii obsluhovat stroj na točenou mraženou pochoutku, zřejmě ještě netušil, že bude zanedlouho vlastníkem nejpopulárnější zmrzlinárny v Brně. Za řemeslnými kopečky s poctivou recepturou se do Ještě jednu vrací nejen Brňané. Zatímco nejdříve se svým týmem začínal v brněnské Kounicově ulici, později se přesunuli do zrekonstruované pobočky v Minoritské. Do centra města putují za vyhlášenou zmrzlinou často davy, fronty v teplých dnech přesahují o několik metrů ven. Tahounem jsou kvalitní suroviny, ale také netradiční příchutě. Vybrat si lidé mohou třeba z laskominy s příchutí větrníku, bazalky s olivovým olejem a citronovou šťávou nebo pečeného banánu s karamelem a praženými oříšky.