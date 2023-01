Multifunkční hala na výstavišti

Investicí za čtvrt miliardy se letos stane výstavba hojně diskutované multifunkční haly u výstaviště. Stavební práce vyjdou v budoucnu na bezmála čtyři a půl miliardy korun, podle opozičního zastupitele Matěje Hollana to však není dobrým rozhodnutím. „Bude to šíleně drahé, přičemž projekt nemá provozovatele a nikdo netuší, jak bude fungovat. Peníze jsou v současné době potřeba jinde. Například v podpoře obnovitelných zdrojů, nebo v úsporách energií. Vedení města již kvůli hale odepsalo opravu cest na ústředním hřbitově a nemá ani peníze na opravy městských bytů. Vše teď jde do haly. Je tristní a nezodpovědné vyhazovat peníze do takovéto černé díry,“ kritizoval nedávno Hollan.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková upozornila, že rozpočet vznikal v mimořádně nejisté době ovlivněné válkou na Ukrajině, důsledky pandemie koronaviru a zvyšováním cen energií. „Vysoká míra inflace sice znamená pro Brno vyšší daňové příjmy, ale současně vytváří tlak na výdajovou stranu rozpočtu. Zejména na energie, platy a peníze pro městské části,“ sdělila k rozpočtu na nadcházející rok primátorka Vaňková.

Janáčkovo kulturní centrum

Přes dvě stě milionů korun určili brněnští představitelé Janáčkovu kulturnímu centru, které má v budoucnu zastřešovat kulturní program v Brně. Kdo je postaví a kdy, může být jasné letos. Primátorka Vaňková se nechala slyšet, že se centrum bude stavět bez kompromisů, tedy ve své ideální podobě. „Dokončeny tam budou třeba i podzemní garáže s kapacitou dvě stě parkovacích míst,“ řekla Vaňková. Technologické zázemí vznikne mimo budovu, aby se snížilo riziko vibrací. Stavení prace mají být v budoucnu rozděleny na dvě etapy.

Provozovatelem Janáčkova kulturního centra se v budoucnu stane Filharmonie Brno, jež v něm plánuje odehrát asi čtyřicet koncertů ročně. Program v mezičase doplní hostujícími umělci. Kapacita sálu bude dvanáct set míst, jeviště se stane současně jediným brněnským, na nějž se vejde celý orchestr. Brněnská filharmonie čítá sto dvacet členů, aktuální jeviště ve městě mají kapacitu pouze pro čtyřicet až šedesát umělců. Výstavba centra vyjde na necelé dvě a půl miliardy, hotovo má být za čtyři roky.

Dopravní stavby v Brně

Desítky milionů korun poputují směrem k dopravě, konkrétně na výstavbu Velkého městského okruhu v úsecích Tomkovo náměstí a Žabovřeská. Právě v okolí Tomkova náměstí začalo od první lednové soboty platit omezení, které potrvá do 12. ledna. Aktuálně projedou řidiči po nové Provazníkově ulici jedním jízdním pruhem v každém směru, důvodem je začátek stavebních prací na hlavní trase Velkého městského okruhu. Od příštího týdne se pravidla pro průjezd lokalitou znovu změní. „Nebude možné projet z Dukelské třídy do Valchařské ulice a opačně. Do Dukelské třídy bude možné odbočit pouze vpravo ve směru z Provazníkovy ulice ve směru od Husovického tunelu. Z Valchařské ulice bude umožněn vjezd pouze do Cacovické ulice," shrnula mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Neméně důležitou součástí okruhu bude úsek Žabovřeská. Součástí výstavby byla rovněž ražba tramvajového tunelu vedoucího do brněnských Pisárek. V současné době je hotová pokládka kolejí, zástupci Ředitelství silnic a dálnic předpokládají, že by první tramvaje mohly projet tunelem už v první polovině letošního roku. Aktuálně pokračují práce na instalaci sítí trakčního vedení, elektroinstalace a bezpečnostních zařízení. Dělníci pracují také na zastřešené silniční galerii. „Jsem rád, že stavba vzniká, i když je to teď v dopravě dost omezující. Doufám, že pak bude provoz aspoň chvíli bez kolon,“ těšil se například Brňan Tomáš Čepela.

Bazén za Lužánkami

Peníze budou proudit také do dokončení modernizace plaveckého areálu za Lužánkami. Od července je tam voda vypuštěná, důvodem je dokončení výstavby nového pětadvacetimetrového bazénu, který dělníci staví v těsné blízkosti stávajícího padesátimetrového bazénu. Odstávka bazénu za Lužánkami je podle provozovatele areálu městské společnosti Starez-Sport nezbytná kvůli přestavbě vstupů do obou bazénů, propojení veškerých technologií na strojovnu bazénů, přestavby šaten, výstavby výtahu a dalších nutných úprav. „Kromě kompletní výstavby pětadvacetimetrového bazénu zásadní opravy čekají i padesátimetrový. Upraveny budou původní bazénové vany, skokanská věž a strop bazénu, kde osadíme i nové osvětlení," sdělila dříve mluvčí firmy Michaela Dittrichová.

Podle dosavadních odhadů má být hotovo koncem letošního května, po upozornění statiků se firma rozhodla zrekonstruovat také střechu, která již byla v havarijním stavu. Příčinou špatného stavu nosníků nad bazénem je nevhodné technické řešení, které způsobuje špatné odvětrávání a porušení parních zábran. Zvýšená vlhkost pak způsobuje rezavění nosných ocelových prvků střechy i rozkládání dřevěných panelů. „Kompletní oprava střešní konstrukce tak byla nezbytná. Kvůli minimalizaci doby, po kterou bude plavecký stadion za Lužánkami uzavřený, jsme rekonstrukci naplánovali souběžně s dalšími pracemi na modernizaci areálu,“ uvedla před časem brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Arnoldova vila a Centrum dialogu

Významnou brněnskou kulturní památku z druhé poloviny devatenáctého století čeká nový kabát. Vila vznikla v roce 1862 jako druhý dům v nově postavené vilové kolonii v Černých Polích v Lužáneckém svahu. Dnes ji Brňané i další milovníci architektury najdou v Drobného ulici. Aktuálně prochází cenná stavba několikaletými opravami, v budoucnu si tam lidé prohlédnou například historii moderní brněnské architektury. „Stavba byla na seznamu ohrožených památek, proto jsme napnuli síly a získali dotace jak z norských fondů, tak i z národních zdrojů. To umožní, stejně jako v případě vily Tugendhat, vdechnout celému vilovému komplexu nový život,“ přiblížila Vaňková.

Ve vile vznikne Centrum dialogu určené laikům i odborníkům se zájmem o architekturu a historii devatenáctého až jednadvacátého století. V plánu je výstavní, vzdělávací, badatelská i volnočasová a komunitní činnost. „Muzeum města Brna v pozici investora nyní čeká výzva zvládnout památkovou obnovu vily, a zařadit ji tak mezi další památkové a turistické atrakce nejenom v Brně a regionu jižní Moravy, ale i v Česku. Věřím, že díky širokému portfoliu odborníků úlohu zvládneme,“ konstatoval ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Mezi další cíle města pro letošní rok patří dokončení obnovy Mendlova náměstí, oprava prostoru mezi Šumavskou a Kounicovou ulicí nebo příprava modernizace železničního uzlu. „S přihlédnutím k nejisté situaci v oblasti vývoje cen energií bude v rozpočtu rezerva v objemu sedm set milionů korun. Na dofinancování investičních potřeb města Brna je v rozpočtu navržen úvěr v objemu 2,3 miliardy, který může být letos navýšen v závislosti na postupu přípravy výstavby významných investičních akcí města,“ uvedla předsedkyně finančního výboru brněnského zastupitelstva Andrea Pazderová.