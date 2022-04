V poslední době se podle iniciátorů petice výrazně navýšil počet dopravně nevýznamných křižovatek řízených pomocí semaforů až do nočních hodin, celodenně anebo i během víkendu. „V těchto časech je zcela minimální nebo žádný provoz a dochází ke zbytečnému zastavování dopravy, nabírání

zpoždění nebo, v případě například Moravského náměstí, i nechtěnému předjíždění vozů v místech, kde se řidiči ještě donedávna mohli vzdát práva přednosti v jízdě a pustit před sebe vůz jedoucí ve zpoždění nebo režijně do vozovny," přiblížili v dokumentu za petiční výbor Dominik Doubek a Trifon Moras.

Míní, že téma je aktuálnější v době, kdy zdražují energie a pohonné hmoty a Brno se jakožto zřizovatel brněnského dopravního podniku snaží šetřit. „Každé zastavení a rozjetí přitom stojí asi šest korun, což je v ročním součtu několik milionů korun. Zároveň by tento nový přístup mohl být pozitivní propagací městské hromadné dopravy, vozům by se tímto na některých místech mohla zkrátit jízdní doba a dosáhly by časového benefitu oproti individuální dopravě," napsali Doubek s Morasem.

Iniciátoři petice doufají, že seženou alespoň dva tisíce potřebných podpisů, tedy půl procenta obyvatel Brna, aby se magistrát peticí zabýval.

Úředníci na brněnském magistrátu evidují ve městě zhruba 130 křižovatek s preferencí městské hromadné dopravy. „V Brně se rozvíjí od začátku tohoto tisíciletí, v projektu dopravního podniku se obměnila technologie pro přenos signálů z vozidel do světelně řízených křižovatek. Město v rámci rekonstruovaných semaforů pouze preferenci městské hromadné dopravy rozšiřuje na lokality, kde před rekonstrukcemi tato preference nebyla," oznámil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Odbor dopravy preferenci městské hromadné dopravy podle něj podporuje. „Další úprava preferencí je obtížná vzhledem k častému křížení různých druhů hromadné dopravy v křižovatkách a k vysoké intenzitě ostatní dopravy na hlavních trasách," sdělil Poňuchálek.