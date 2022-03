Ve čtvrtek odpoledne si oba vyřizovali potřebné doklady v asistenčním centru na brněnském výstavišti. Petrenková si plánuje najít práci a vlastní ubytování. Míšu čeká podle ní po víkendu registrace do školky. „Jakmile to ale situace umožní, chceme se vrátit zpátky, přeci jen máme na Ukrajině rodinu a jsme tam doma,“ uvedla žena.

Míšu i další ukrajinské děti prchající od válkou zasaženého domova čeká v následujících dnech začleňování do mateřských škol. Brněnské mají přeplněné kapacity a příjem ukrajinsky mluvících předškoláků je kamenem úrazu. „Momentálně zřizujeme budovu, která by měla zahrnovat několik dětských skupin. Chceme také zapojit soukromý sektor. Jsme v kontaktu se soukromníky, kteří jsou ochotni volné prostory poskytnout pro tyto účely, " řekl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Zájemci na místa vyučujících jsou podle něj jak v českém, tak ukrajinském jazyce. Uvažují i o těch, kteří ovládají ruštinu, vzhledem k množství dětí, které pochází z východu Ukrajiny, kde je ruština využívanější.

Kdy začnou prostory pro ukrajinské děti předškolního věku fungovat, nyní není jasné. „Situace se vyvíjí dynamicky, proto se to nedá upřesnit. Prostory musí být uzpůsobeny dětským potřebám, výdejny jídla nevyjímaje. Brzdou jsou peníze. Čekáme na rozhodnutí vlády, stejně jako v případě zákonných kroků, abychom věděli, jak dál. Doufáme, že vše půjde co nejrychleji," dodal Hladík.

Sestry Aljona Sjekovová a Maria Matjušinová pro změnu přijely s dětmi, které už navštěvují základní školu. Maria se synem Sašou a Aljona s dcerou Anhelikou. Matjušinová v Brně tři roky pracovala. „ Když jsem se v den invaze připravovala v pět ráno do práce, uviděla jsem ve zprávách, že začala válka. V tom šoku jsem samozřejmě do práce vůbec jít nemohla. Během dne jsem sebrala všechny peníze, sedla jsem do auta a jela na Ukrajinu za svým dítětem,“ popsala.

Je z Žitomira, kde byly silné výstřely, proto bylo těžké se k synovi vůbec dostat. Když hledala své dítě na Ukrajině, obsadili mezitím brněnský byt, kde Matjušinová bydlela, jiní lidé. Pronajímatelka neočekávala, že se Ukrajinka vrátí. „Věci mi odnesli, kdo ví kam. Během tří dní jsem zůstala bez střechy nad hlavou tady i na Ukrajině,“ sdělila rozhořčeně.

Děti podle ní celou situaci prožívají odlišně. „Jely jsme čtyři dny, byly jsme v Moldavsku, Rumunsku i Maďarsku. Skoro cesta kolem světa. Našly jsme si i nové kamarády,“ doplnily se obě děti.

Na rozdíl od mateřských škol, výuka ukrajinských dětí v základních začne rychleji. V Brně pravděpodobně už od pondělí. „Otevíráme zápisy do sedmadvaceti brněnských škol. Půjde o malotřídky, kde budou společně učit vždy dva učitelé - ukrajinsky a česky, " zmínil Hladík.

Zároveň už teď počítá s otevřením školy přímo pro ukrajinské děti v budově v Cacovické ulici, která spadá pod základní školu na náměstí Republiky.

Snahu českého státu začlenit ukrajinské děti do českých škol a školek přivítal i ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. „Na děti v důsledku války dopadá hodně problémů, které je mohou bohužel na dlouhou dobu ovlivnit. Myslím tím hlavně psychické problémy, které mohly vyvolat zvuky ostřelování nebo raket. Život ale pokračuje a děti by měly mít možnost se učit a studovat,“ uvedl.

