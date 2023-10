Mám dvě možnosti. Buď neopravovat a zajišťovat větší průjezdnost. Nebo opravovat i s tím rizikem a nepříjemnostmi, které jsou. Samozřejmě nejlepší by byl ideální stav. Opravovat a průjezdnost, což je naším cílem, ale to je tak složité téma… My se setkáme před sezonou, jakmile se schválí rozpočty. Řekneme si, jak by to asi mohlo být a vize se rozpadne vysoutěžením jednotlivých akcí. V tu chvíli se to celé pohne a velmi těžko to skládáte dohromady.

Jak to myslíte?

Některé věci se prodlouží o dva, o tři měsíce. Najednou zjistíte, že Ředitelství silnic a dálnic připravuje začátek rozšiřování dálnice D1 na šestipruh a máte ještě zavřenou Bohunickou ulici. Pak zjistíte, že trabl je někde jinde, že je uzavřená dálnice, všechna auta jezdí po Kníničské a máte uzavřenou Štursovu, která měla být hotová dříve.

U rozšiřování D1 u Brna má navázat na úsek mezi 194. a 196. kilometrem zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky Brno-jih, tedy propojení dálnic D1 a D2. Stavba by měla začít ještě před dokončením prvního úseku. Je to tak?

To téma jsem otevřel na jednání s panem ředitelem Fialou (David Fiala, ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic - pozn. red.). Nedokážu si to vůbec představit. Myslím, že on to tak taky trochu cítí. Mám ale bránit budování dálničního křížení? To je absurdní. Má to začít příští rok. Uvidíme, jestli se to třeba alespoň o rok neposune. Silničáři mají jednotlivé etapy navázané. Nedokážu to posoudit do detailu, nejsem stavař.

Nebylo teď přes prázdniny v Brně omezení kvůli opravám silnic už moc?

V koordinační skupině jsou zástupci městských společností, magistrátního odboru dopravy, zástupci Jihomoravského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, investičního úseku. Stavební sezona je poměrně krátká. Má devět, deset měsíců. Během nich chtějí všichni využít maximum času. Málokdo ví, že v Brně je zhruba 110 kilometrů silnic krajských. Včetně páteřních, jako je Jihlavská, Černovická, Kníničská. Historicky je obrovský deficit peněz, které byly do silnic dávané. Pak je tady necelých padesát kilometrů silnic první třídy, které patří státu. Takže zhruba 150 kilometrů silnic v katastru není ve vlastnictví města Brna.

Jakým způsobem tedy můžete ze strany města ovlivnit jejich opravu?

Město nemůže dát peníze, ani významně přikázat opravu, spíše spolupracovat. Infrastruktura je v Brně v žalostném stavu, to si přiznejme. Úlohou radního je mimo jiné vytvářet koncepci do budoucna, ale taky na to zajistit peníze, aby se tady něco dělalo. Máme velmi úzkou vazbu s Ředitelstvím silnic a dálnic i s Jihomoravským krajem. Chci po nich, aby tady investovali peníze. A v momentě, kdy bych po tom tlaku za nimi přišel, aby je nakonec neinvestovali, protože situace je složitá, asi bude město průjezdnější, ale stav silnic se nebude nikdy rapidně zlepšovat. Silnice v Brně a na jižní Moravě jsou jedny z nejhorších v republice, když to srovnáte třeba se Zlínským krajem, s krajem Vysočina.

Mohlo být oprav a omezení v Brně přes prázdniny ještě více?

Paní Jágerová (Vlasta Jágerová, koordinátorka dopravních staveb v Brně - pozn. red.) je pod obrovským tlakem všech, co má povolit. Kdybyste viděl těch požadavků na další rozkopání. Je to velmi nevděčná úloha.

Podařilo se nyní nebo v minulosti zamezit v období prázdnin nějaké velké opravě, která by výrazně omezila provoz v Brně?

Před dvěma lety jsem vytvořil tlak na Ředitelství silnic a dálnic, které tenkrát chtělo opravovat za tři sta milionů korun Pisárecký tunel. Nechali ho tehdy průjezdný. Toto jde občas, ale rozhodně ne pořád. Když už ty peníze mají, chtějí je utratit. Letos jsme některé dílčí opravy zastavili, ale ne tak masivní.

Jak reagují obyvatelé na sérii uzavírek a omezení ve městě v době letních prázdnin?

Dostávám denně spoustu rozlobených mailů. Já řidiče chápu, taky jezdím autem. Rozhodl jsem se ale, že dokud tady budu, chci sem dostat peníze. Je to v mnoha případech staveniště, ale dělám to s tím, že silnice ve městě budou lepší.

Všechna omezení se ale netýkají jen opravy silnic, ne?

Lidé mají pocit, že když je rozkopaná silnice, tak je to kvůli ní, ale ročně dochází například k opravám vodovodního řadu za stovky milionů korun. Opravujeme trubky, které jsou více než sto let staré.

Bude rozkopané Brno v letních měsících i v dalších letech?

V létě je pokles dopravy v Brně o třicet procent. Je to ideální čas na opravy. Lidé se opalují na dovolených a tihle borci buší celé léto na silnicích. Nejezdí na dovolenou v létě. Všichni se modlíme, abychom do 1. září otevřeli, co je rozkopané, protože právě v tuto dobu je největší zmatek. Lidé se vrací z dovolených, jedou po paměti a mohou narazit.