/VIDEO/ Na otázku, zda k sobě český a slovenský národ patří, hledali český prezident Petr Pavel a slovenská hlava státu Zuzana Čaputová odpověď v zahradách brněnských vil Löw-Beer a Tugendhat. Čtvrteční diskuze se stala zahájením a zároveň vyvrcholením festivalu Meeting Brno, symbolicky se odehrála v místech, kde Václav Klaus a Vladimír Mečiar před jednatřiceti lety rozhodli o rozdělení Československa.

Neobvyklá příležitost přinesla divákům možnost otevřít klíčové otázky společné historie a propojit je se současností. Zuzaně Čaputové navíc zazpívalo na sedmnáct stovek lidí „živió“. Měla totiž den před setkáním s Pavlem v Brně narozeniny. „Musím říct, že je paní prezidentka člověkem, který přímo vede druhého k tomu, aby se choval slušněji. Když se někdo chová takhle slušně k vám, tak se k němu prostě nemůžete chovat jinak,“ pochleboval Čaputové na pódiu Pavel.

Diskuzi předcházela česká i slovenská tradiční cimbálová hudba, pořadatelé hlásili vyprodáno již několik hodin před zahájením. „Je nám ctí, že můžeme letošní ročník zahájit právě prezidentskou diskuzí v místě, kde bylo před jednatřiceti lety oznámeno rozdělení Československa. Rádi bychom posunuli vnímání tohoto místa ze symbolu rozdělení našich dvou států na symbol vzájemného partnerství,“ vysvětlil ředitel festivalu Meeting Brno Petr Kalousek.

Kromě úvodní debaty nabídne festival i další program připomínající výročí rozdělení Československa, například divadelní hru Markéty Špetíkové s názvem Dnes to rozdělíme. Ta představuje dialog bývalých premiérů Klause a Mečiara v den, kdy před lety oznámili rozdělení. „V životě by mě nenapadlo, že na jižní Moravě uvítám dva prezidenty, a zrovna tak rád. Vítejte v Jihomoravském kraji,“ přivítal obě hlavy státu hejtman Jan Grolich. Jedenáctidenní událost potrvá do 2. července.

Během diskuze přiblížila Zuzana Čaputová důvody svého rozhodnutí dále nekandidovat. „Na jednu stranu si uvědomuji složitost situace, ve které se Slovensko aktuálně nachází, všechny výzvy, kterým čelí. Zároveň jsem člověk služby ve prospěch veřejného zájmu, bylo to tak před výkonem prezidentského mandátu, v době jeho trvání a věřím, že to tak zůstane i po něm. Je to pro mě přirozené, nevybírala jsem si v životě vždy pouze nejjednodušší chodníčky, navzdory tomu jsem ale dospěla k tomu, že funkci obhajovat nebudu,“ řekla slovenská hlava státu.

Dodala, že za dobu svého dosavadního působení jmenovala čtyři vlády, zanedlouho současně jmenuje již pátou. „Bude to ve výsledku velmi podivný prezidentský mandát. Doufám, že moje rozhodnutí neobhajovat prezidentský post přijmou lidé s důvěrou. Mohu slíbit, že se do posledního pátého roku pustím naplno,“ pokračovala Čaputová.