/FOTOGALERIE/ Beze slov, za naprostého ticha se uskutečnilo páteční odpolední pietní setkání před budovou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v ulici Arne Nováka. Desítky lidí uctily památku obětí čtvrteční střelby na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Někteří setrvali i desítky minut.

Páteční pietní setkání před budovou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně k uctění památky obětí střelby na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. | Video: Deník/Michal Hrabal

„Od včerejška jsme všichni zděšeni tím zrůdným činem. Obtížně hledám slova. V tichu klademe květiny a zapalujeme svíčky za všechny zmařené mladé životy," řekl v pátek odpoledne rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Pietní místo vzniklo před budovou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity už ve čtvrtek večer, krátce po tragickém útoku a lidé tam nosili květiny a zapalovali svíčky i po celý páteční den. „Stane se to v období, kdy se všichni těšíme na to, že se setkáváme s těmi, které máme rádi. Chtěl bych na dálku vyjádřit nejhlubší soustrast všem pozůstalým, rodinám a jejich nejbližším. To, co se stalo včera na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je něco, co je nepředstavitelné," sdělil Bareš.

V reakci na tragickou událost Masarykova univerzita vypsala možnost finanční pomoci. „Je to jedna z mála věcí, kterou se v této době můžeme snažit pomoci. Všechny odkazy jsou na našich webových stránkách. Jsem rád, že se tam objevují částky už od stovek dárců. Každá koruna je vítaná," zmínil Bareš.

PODÍVEJTE SE: Policie představila zákrok proti střelci v budově filozofické fakulty v Praze Zdroj: Milan Holakovský

Vybraná částka bude předána rektorce Univerzity Karlovy Mileně Králíčkové začátkem roku 2024 k využití pro potřeby lidí zasažených útokem na filozofické fakultě.