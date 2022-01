Za svoji statečnost byli oba hasiči po tragické události vyznamenáni ministrem vnitra medailí za statečnost. David Kožuský byl mimořádně povýšený do hodnosti kapitán in memoriam, Jaroslav Gargula do hodnosti poručík in memoriam.

S Davidem zažil člověk hodně legrace, vzpomíná hasič na zemřelé kolegy z Brna