Ulice u Moravského náměstí v Brně byla v úterý v podvečer na půl hodiny zablokovaná aktivisty ze skupin Poslední generace, Extinction rebellion a Týden pro klima. Protestující zde uspořádali přímo v ulici Piknik za zklidnění dopravy. Jejich základním požadavkem je omezení maximální povolené rychlosti na třicet kilometrů v hodině.

Piknik za zklidnění dopravy v Brně. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Řidiči se tak od šesti do půl sedmé do ulice spojující Koliště a Žerotínovo náměstí nedostali. Aktivisté zde postavili kovové mobilní zábrany. „Je tady krásný nový prostor, kde si děti chodí rády hrát. Je to ale relativně nebezpečné, protože tady vede čtyřproudovka, tak bychom byli rádi, kdyby se zklidňování týkalo i konkrétně této ulice," vysvětlila výběr místa pro úterní protestní akci Veronika Holcnerová z Poslední generace.

Aktivisté dlouhodobě požadují stanovení základní rychlosti ve městech na třicet kilometrů v hodině a zklidňování dopravy v Brně. „Nemáme příliš konkrétní požadavky. Chceme, aby vznikl dialog s politiky, lidmi i odborníky a aby se došlo k rozumnému řešení," sdělila Holcnerová.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Protest nahlásili aktivisté městské části Brno-střed. „Shromáždění bylo nahlášeno v souladu se zákonem o právu shromažďovacím, svolavateli jsou dvě soukromé osoby," uvedla mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

O akci byli informováni také policisté. „Přijali jsme nutná opatření a v případě potřeby jsme byli schopni zasáhnout a řešit to ať už ze strany pořádkové či dopravní. K narušení veřejného pořádku nedošlo," vyjádřil se policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Někteří kolemjdoucí či okolo jedoucí řidiči hlasitě projevovali svůj nesouhlas s akcí. Piknik za zklidnění dopravy se tak neobešel bez vulgarismů a troubení. Došlo i na ojedinělé pokusy o odstranění mobilních zábran.

Aktivisté se při přípravě pikniku dle svých slov inspirovali takzvanými barcelonskými superbloky. Jde o oblasti, ve kterých auta jezdí pouze v zúženém prostoru a nákladní doprava je zde úplně zakázaná. Absolutní přednost v nich mají chodci a maximální povolená rychlost je omezená na deset kilometrů v hodině. Ulice tak slouží jako místo pro trávení volného času. „Do budoucna si myslím, že to je cesta. V současnosti to podle mě ale není v Brně reálné," řekla Holcnerová.

Aktivisté ze skupin Extinction rebellion a Poslední generace na konci dubna zorganizovali v Brně pochod za zklidnění dopravy, kdy asi na hodinu zablokovali Koliště. Pravidelně tyto pochody pořádají v Praze, naposledy před týdnem. V pořadí byl již šestnáctý.