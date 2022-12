Zákaz mobilů na škole v Brně: čekali potíže, děti se baví fotbalem a pingpongem

Bzučí to tam jak v úlu. Dětské výkřiky a smích se mísí s dupáním, jak šesťáci hrají fotbal s prázdnou pet lahví. Děvčata na ně vrhají nevraživé pohledy, načež se s vyšpulenými rty snaží dopsat úkol na další hodinu. „Neběhej mi tady! Chceš si rozbít hlavu?“ line se z chodby podrážděný učitelův hlas. Dnes již scéna z historického dokumentu, neboť děti tráví ve školách přestávky nalepení na obrazovku mobilního telefonu. To se rozhodli změnit v brněnské základní škole Svážná. Používání telefonů tam od začátku školního roku zakázali, a to včetně přestávek.

Děti hrající stolní tenis. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Mobily tak děti musí uzamknout ve skřínkách při vstupu do školy. Ředitel vzdělávacího zařízení Petr Punčochář bezmobilovou zónu zavedl v návaznosti na permanentní nesoustředěnost, roztěkanost, porušování školního řádu a případy, které hraničily s kyberšikanou. „Čekali jsme, že s tím budou potíže, ale fungujeme naprosto bez problému. Pozorujeme také výrazné změny v chování. Děti spolu komunikují, hýbají se a bývají lépe připravené na hodiny. Po škole jsme navíc rozmístili čtyři pingpongové stoly, což je u nás nyní velký hit,“ popsal Punčochář. Lyžování na jihu Moravy? Počasí zatím nepřeje, lidé si sáhnou hlouběji do kapsy Nastínil tak problémy, které se s mobilními telefony ve školních lavicích pojí. Přestávky mají totiž velmi důležitou funkci, a to poskytnou dítěti čas na odpočinek po práci. Mozek se během nich zklidní, přičemž zpracovává a ukládá informace z hodiny. „Je tedy vhodné vybírat žákům takové aktivity, při kterých mozek opětovně není zatěžován soustředěním a může relaxovat - především aktivity komunikační a pohybové. Takto strávené přestávky umožní, že se bude dítě v dalších hodinách lépe soustředit, bude pozornější, kreativnější - v zásadě produktivnější,“ uvedl Kamil Kopecký na webu E-bezpečí. Poruchy pozornosti Naopak při práci s mobilem je mozek aktivní, soustředěný a funguje s trochou nadsázky na plné obrátky. Neodpočine si. To má negativní vliv na chování i vývoj dítěte, přičemž řada výzkumů již prokázala, že trávení značného množství času nad chytrými telefony výraznou měrou přispívá k rozvoji poruch pozornosti jako ADHD. „Mám dvě děti na znojemské základní škole. Vzpomínám si, že zákaz se tehdy řadě rodičů nelíbil, jelikož jej považovali za omezování práv dítěte i rodičů. S odstupem času se ale zdá, že to až takový problém není. Na druhou stranu, podobný zákaz je určitě závanem minulých časů, kdy školní řád třeba na střední škole zakazoval dlouhé vlasy u chlapců nebo trička s anglickým nápisem,“ zamyslela se žena ze Znojma, která si kvůli svým dětem přála zůstat v anonymitě. Redakce její jméno zná. V Brně evakuovali ukrajinský konzulát a školku. V balíčku byly zvířecí oči Upozornila tak na další školu na jihu Moravy, která ještě před pandemií rozšířila školní řád o naprostý zákaz mobilních telefonů. „Děti musí mít telefony vypnuté a v aktovkách. Chtěli jsme, aby spolu žáci více interagovali. Do té doby se jen dívali do mobilů. Teď bývá na chodbách plno a hlučno. Myslím, že to škole i dětem prospělo,“ uvedl ředitel Základní školy náměstí Republiky Znojmo Jiří Šmahaj.

