Služba v brněnské MHD Pípni a jeď funguje od začátku července. Za první měsíc zaznamenali v dopravním podniku přes dvě stě tisíc transakcí a v září to bylo dokonce 387 tisíc. Podle mluvčí brněnského dopravního podniku Hany Tomaštíkové je čísla mile překvapila. „Nejvíce transakcí jsme zaznamenali jednadvacátého září, kdy do Brna přijeli vysokoškoláci,” popsala Tomaštíková. Další nárůst ale zabrzdil přechod škol na distanční výuku a další omezení volného pohybu.

Některé aspekty systému se v dopravním ještě snaží vylepšit. „Budoucnost by mohla být v používání chytrých hodinek, systém zatím spolehlivě funguje jen s Apple Pay,” uvedla Tomaštíková.

Cestující mají díky Pípni a jeď možnost v brněnské hromadné dopravy platit kartou, při každém nástupu do vozu MHD systém automaticky započítá hodinovou jízdenku za pětadvacet korun. Pouze pokud mají zájem o jízdenku na patnáct minut, pípnou si i při výstupu. Systém na konci dne pak strhne z účtu takový obnos, aby to pro každého bylo co nejvýhodnější. Od roku 2017 dopravní podnik nabízí také elektronickou verzi předplatných jízdenek.

PETRA ŠEBKOVÁ