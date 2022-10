Kauza privatizace domů v Brně: policisté po razii obvinili sedm lidí a dvě firmy

Zároveň doplnil, že se Pirátům povedlo do koaliční smlouvy prosadit hned několik témat, která budou nyní z opozice kontrolovat. „Šli jsme do voleb se silným programem a vůlí realizovat potřebné změny. Šli jsme tam ale také s heslem Odvaha dělat, co je správné. A víme, že v tuto chvíli je správné jít do opozice. Dlužíme to občanům, voličům i své vlastní integritě,“ řekla nově zvolená brněnská zastupitelka Markéta Lukášová Spilková.

Původně měli mít Piráti v nové radě města na starost participativní rozpočet, strategický rozvoj a informační technologie. Některým se však nezamlouvala už samotná myšlenka široké koalice tak, jak ji primátorka Markéta Vaňková v uplynulých dnech představila. „Absolvovali jsme řadu vyjednávání a před včerejšími událostmi jsme si uměli představit možnost realizace některých našich důležitých programových bodů. Díky tomu doufáme, že zůstane v programovém prohlášení vznikající koalice něco z pirátských nápadů. A vše, co by mohlo být pro Brno dobré, budeme jako konstruktivní opozice ze všech sil podporovat. Budeme dohlížet na to, aby se koalice nevzdala svých slibů,“ dodal předseda brněnských Pirátů Michal Marciniszyn.

Koaliční vyjednávání v Brně: ve středu by strany měly podepsat smlouvu

Vznik samotné koalice by nicméně odchod Pirátů do opozice ohrozit neměl, podpis koaliční smlouvy naplánovala primátorka Vaňková na středeční odpoledne. Zatímco s pirátskými zastupiteli by Vaňková měla v zastupitelstvu šestačtyřicet hlasů, bez nich bude budoucí koalice disponovat dvaačtyřiceti mandáty z pětapadesáti. Objevit by se v ní tedy měla ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, Starostové a nezávislí a ČSSD. Piráti, SPD, Zelení a Žít Brno tak zamíří do opozice.