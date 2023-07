Dvanáctimetrová skluzavka, pirátská rozhledna s lanovým žebříkem nebo opičí stezka přímo v lese. Vyžití pro děti je od úterního odpoledne přístupné nedaleko brněnské Jurkovičovy ulice.

Otevření lesního hřiště pro Lesnou a Královo Pole. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Lesní hřiště vzniklo v rámci participačního rozpočtu Dáme na vás. Navrhla jej Martina Blahová, která bydlí na Sadové a podobná atrakce pro již starší děti školního věku ji v místě scházela. „Již předtím jsem navrhla park Sadová a hřiště Menšíkova. Nicméně královopolská radnice už nechtěla povolit další projekty. Jediné, co nám zbývalo, byl les. To mi přišlo ideální, protože děti se dnes samy od sebe do lesa moc nehrnou," popsala navrhovatelka.

Některé atrakce jsou přímo spojeny s místními stromy. „Mám radost, že se podařilo prakticky uprostřed lesa vybudovat unikátní dětské hřiště. Jako dopadová plocha je použita vrstva čistě přírodní štěpky,“ vyjádřil se radní pro participaci Filip Chvátal.

Okolo nového lesního hřiště převažuje svažitý terén. I ten se ale podařilo využít a jednou z atrakcí je tak i terénní skluzavka. „Lesní hřiště ocení děti hlavně teď v parném létě, kdy se mohou bavit pod korunami stromů,“ uvedla Blahová.

Atrakce jsou vystavěny tak, aby při jejich prolézání nepotřebovali školáci dozor. Například lanová dráha je umístěna do jednoho metru výšky. Na hřišti navíc nejsou žádné stavby, které by lákaly k pobytu nežádoucí návštěvníky. Návštěvníci tam tedy nenajdou například altány, přístřešky, ohniště či piknikové stoly.

Projekt si odhlasovali Brňané v roce 2020 s celkovým počtem 3 104 hlasů. Náklady na postevaní hřiště dosáhly tří a půl milionu korun.