Do budoucna by měla být situace pro chodce i cyklisty příznivější. V místě křížení oblíbené cyklostezky podél Svratky s rušnou Pisáreckou ulicí totiž vznikne podchod. Brněnští radní ve středu souhlasili se zpracováním investičního záměru.

Reportér Deníku takto během pár minut viděl hned několik pokusů. „Když jedete na kole, je to opravdu zbytečné zdržení. Už jsem tady za život strávil opravdu desítky zbytečných minut, možná i hodin. Když je večer a menší provoz, jezdím přes cestu rovně. Kdyby tady byl podchod, bylo by to úplně super,“ podotkl Vojtěch Sýkora, který po cyklostezce podél Svratky jezdí každý den do práce.

Podívejte se, jak to vypadá na místě

Zdroj: Deník/Jiří Kostka

Právě cyklisté mají překročení frekventované Pisárecké složitější, neboť přechod nenavazuje přímo na cyklostezku. Změnu by uvítali i někteří běžci. „Když jdu jenom klusat, klidně počkám. Horší je, když běžím nějaký tempový trénink. Zastavit a čekat několik minut nemůžu. Když je provoz, tak se musím otočit. Když žádná auta nejedou, přeběhnu silnici často napřímo,“ řekl běžec Vojtěch Dvořáček.

Na možnost mimoúrovňového křížení u Anthroposu si město nechalo už dříve zpracovat technickou studii. Podle Anny Dudkové z tiskového střediska brněnského magistrátu z ní jako nejlepší varianta vyplynul právě podjezd. Má být osmačtyřicet metrů dlouhý a čtyři metry široký. Stát má zhruba dvacet milionů korun.

Zamčeno. Na Brněnské přehradě skončila rekordní sezona, podívejte se

Podrobné řešení i náklady budou podle představitel města jasnější v dalších fázích přípravy projektu.

Nejvíce podjezdů najdou Brňané na frekventovaných cyklostezkách podél řek Svratky a Svitavy, mimo jiné jeden pod dálnicí D2, dva pod křížením s dálnicí D1 nebo hned několik ve směru do centra pod železniční tratí. Najdou se však i takové, které z různých důvodů není možné postavit. V případě Brna se jedná třeba o Zábrdovický či Maloměřický most nebo most Fryčajova.