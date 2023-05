Omezení a uzavření Pisáreckého tunelu v Brně. Opravují opláštění

Silničáři budou až do pátku 2. června pracovat v Pisáreckém tunelu v Brně v troubě B ve směru do centra. Z důvodu nezbytné sanace opláštění, uvedli to na svém twitterovém účtu.

Uzavřený Pisárecký tunel. Zatímco nyní je to kvůli sanaci opláštění, před půldruhým rokem do něj policisté nepouštěli auta kvůli vylitému oleji na vozovce. | Video: Policie ČR