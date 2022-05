Hladík odhaduje, že proměna pískovny v park bude trvat řádově až desítky let. „Vizí města je, aby v řádu tří až čtyř let vznikla první část parku v v jižní části," zmínil Hladík. Bude se jednat o několik hektarů.

Do budoucna tam bude přístup z více stran. „Lidé se tam dostanou z oblasti Černoviček, druhý nástup bude od hal skupiny CTP, třetím územím je komunikace z Černovic do Tuřan," vyjmenoval náměstek primátorky.

Vítězný tým pracuje v návrhu se stávajícím terénem a spojuje přírodní charakteristiky místa a fenomén krajiny ovlivněné těžbou. „K tomu přidává i další prbvky doplňující nový park. Od komunitního zahrádkářského centra a centra ochrany přírody přes neformální dětská hřiště, takzvané písečníky, tvořené dunami po různorodé vyhlídky, pozorovatelny nebo kukátka," doplnil Sedláček.

Komunikace s majiteli

Podle předsedy odborné poroty Vladimíra Sitty je jisté, že nový park Černovická pískovna nebudou druhé Lužánky nebo park na Špilberku. „Proměna Černovické pískovny na unikátní krajinu v pohybu je jedinečnou příležitostí pro Brno, jeho současnou i dosud nenarozenou generaci," komentoval krajinářský architekt.

V místě pískovny žije podle Hladíka přes čtyřicet chráněných druhů ptáků i dalších živočichů a rostlin, kterým je potřeba zajistit ochranu. „Kromě nich je potřeba myslet také na to, abychom sladili zájmy majitelů pozemků, zástupců městských částí, zahrádkářů nebo těžařů," naznačil.

Lukáš Málek zastupující soukromé majitele pozemků v lokalitě Deníku Rovnost řekl, že pokud bude park respektovat hranice územního plánu pro městskou zeleň, nemají s vítězným návrhem problém. „Vidím to výrazně pozitivněji než před měsícem. Jednáme s představiteli města, abychom nastartovali majetkoprávní vypořádání," nastínil.

Hladík potvrdil, že park vznikne pouze za předpokladu, že se s majiteli pozemků dohodnou na majetkovém uspořádání. „Udělali jsme soutěž na pozemky, které v návrhu nového územního plánu mají být pozemky pro zeleň, nezasahujeme do těch, kde se má v budoucnu stavět. S majiteli komunikujeme," podotkl. Zástupce městské části Černovice, která je vlastníkem společnosti Pískovna Černovice, byl součástí výběrové poroty.

Své návrhy, co si do budoucna představují v místě pískovny, mohli podat také obyvatelé v online anketě, kterou vypsala kancelář architekta města loni v květnu. Zapojilo se do ní téměř šest set hlasujících.

Všechny soutěžní návrhy lidé uvidí na výstavě v brněnském Urban centru na Staré radnici od poloviny června.