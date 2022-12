Pískovna Černovice má zůstat v rukou městské části. Má i nového jednatele

Po nedávné policejní razii v brněnské Pískovně Černovice zvažovali představitelé téže městské části převedení firmy do majetku města. Kvůli možnému odsvěření pískovny se černovická starostka Petra Quittová v uplynulých týdnech sešla s primátorkou Markétou Vaňkovou, nyní se však ukázalo, že firma nejspíš zůstane v rukou městské části. Starostka Quittová nicméně nevyloučila, že by se pískovna v nadcházejících letech nemusela těšit takovému zisku, jako doposud. Další jednání o převedení firmy do městského majetku však podle Quittové do budoucna naplánovaná nejsou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Černovická pískovna patrně zůstane v majetku městské části. Současně má nového jednatele, stal se jím soudní znalec ve stavebnictví Viktor Mrňous. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Proti převedení firmy do majetku města již dříve ostře vystoupili opoziční zastupitelé v čele s někdejším černovickým starostou Ladislavem Kotíkem. V městské části se zároveň objevila petice, která vysvětluje, proč by bylo odsvěření pískovny špatným krokem. „Ze svojí pozice nemůžu o pískovně rozhodovat sama, k tomu jsou potřeba také ostatní zastupitelé. S paní primátorkou jsme jednaly, další schůzky ale zatím v plánu nemáme,“ řekla černovická starostka Petra Quittová. V prosincovém vydání tamního zpravodaje Černoviny současně napsala, že městská část převedení pod město neplánuje. Opoziční zastupitel Ladislav Kotík uvedl, že ponechání pískovny v majetku městské části bude dobrým rozhodnutím, černovické vedení by nicméně rád viděl podniknout konkrétní kroky. „Připadá mi trochu nefér, že místo abychom uskutečnili veřejnou debatu s občany o dalším osudu firmy, reaguje paní starostka na petici prostřednictvím zpravodaje, do nějž má větší přístup než opozice. Včera jsme dostali od radních podklady k pondělnímu zastupitelstvu, kde o pískovně není ani zmínka. Paní starostka říká, že chce pískovnu v rukou městské části, ale ani o tom na zastupitelstvu nenechá hlasovat, to je divné,“ zhodnotil situaci Kotík. Boj o osud černovické pískovny: vznikla petice, opozice chce referendum Pískovna Černovice má zároveň již několik týdnů nového jednatele. Stal se jím soudní znalec v oblasti stavebnictví Viktor Mrňous, specializuje se na problematiku nacenění majetku. Poprvé od založení pískovny se tak jednatelem stal člověk bez politických vazeb. „Vizi máme, provoz nyní funguje. Uzavíráme nové smlouvy a myslím, že budou potřeba také investice,“ sdělil Deníku Rovnost jednatel Pískovny Černovice Mrňous. Kontrolní mechanismus by měla ve firmě zajišťovat nová dozorčí rada. Problém však může v budoucnu představovat nedostatečná kapacita pro ukládku výkopové zeminy, ze které má pískovna zhruba tři čtvrtiny zisků. Jámy pro ukládání mají kapacitu přibližně na další tři až čtyři roky, proto chce Mrňous ukládku omezit a současně se více zaměřit na těžbu a prodej písku. „Rozhodl jsem se, že nebudeme tak intenzivně ukládat, ale těžit. Asi to nevyjde půl na půl, spíš bych se chtěl vydat cestou těžby, kdy nám prostor pro ukládku vydrží déle, než abychom jej za pár let zavezli,“ nechal se slyšet Mrňous. Další osud Pískovny Černovice: městská část zvažuje převod do majetku Brna V plánu má zároveň investice do nových strojů, pořídit chce mimo jiné dopravní prostředek pro přepravu materiálu uvnitř firmy. „Poté budeme testovat zapůjčené zařízení na třídění písku a další stroje, zároveň pokračujeme v rekultivaci pískovny, se kterou nám ještě pomůže schválení územního plánu. Nastavili jsme si úplně nová pravidla,“ popsal nový jednatel černovické pískovny Viktor Mrňous. Předchozí jednatelé Pískovny Černovice Jiří Hasoň a Jiří Novotný skončili před několika týdny ve vazbě po policejní razii v areálu firmy. V současné době čelí obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině, která se měla prostřednictvím nevýhodně uzavřených smluv pokusit pískovnu ovládnout. Jedná se přitom o jednu z větví kauzy, jejímž společným jmenovatelem má být brněnský podnikatel Michal Horký. Další větev se týká privatizace městských domů. Co bude s Pískovnou Černovice * Po razii v tamním areálu zůstala firma bez jednatele.

* Novým se v listopadu stal soudní znalec v oblasti stavebnictví Viktor Mrňous.

* Pískovna zároveň nejspíš zůstane v majetku městské části.

* Další schůzky s primátorkou o případném odsvěření zatím v plánu nejsou.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu