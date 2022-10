Pitva oka i svítící drink: podívejte se, jak vypadá brněnská VIDA pro dospělé

Sabir Agalarov fotograf

/FOTO, VIDEA/ Brněnské science centrum patřilo v úterý od sedmi hodin večer dospělým. VIDA! After Dark měla tentokrát název Light it up! a tématem byly lasery, světla a záření. Stovky zvědavých návštěvníků přišly vyzkoušet, jak chutná svítící drink, co se děje v laserovém bludišti a k čemu se dá laser využít.

VIDA! After Dark. Rozsviťte to večer v brněnském science centru. | Video: Deník/Sabir Agalarov