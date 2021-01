Ve skleněných, PET lahvích či plechovkách Brňan nabízí pivo převážně z menších pivovarů. „Za tu dekádu se chutě našich zákazníků dost změnily. Dřív fajnšmekři většinou pili ležáky, málokdo zkoušel svrchně kvašená piva. Na začátku přicházeli zvědavci, a když viděli vyšší cenu, otočili se a byli pryč. Teď jsou piva typu Ale oblíbená,“ říká muž.

Pandemický rok podle něj zatřásl s pivním světem nejen v Brně. Kvůli zavřeným hospodám museli pivaři, kteří neinvestovali do vlastního výčepního zařízení, přejít na stáčená piva. „Velký boom zažila díky větším pivovarům piva v plechovkách. Jednak je to praktický obal, výrobci se už navíc možná připravují na budoucí omezení nebo zákaz plastových lahví,“ přemítá Wiesner.

Točené? Dvacet procent pokles

Zatímco jeho prodejna na vinohradském sídlišti měla vyšší tržby zhruba o deset procent, pivotéka uprostřed města na České zažila bídný rok. „Centrum Brna totiž bylo mrtvé, vylidněné. Prodej tam poklesl téměř o polovinu. To na sídlišti k nám chodí pivaři pravidelně co týden pro namíchanou basu piv různých značek. Ochutnávají, zkouší novinky. Ti, kdo vypijí denně šest kousků, ale samozřejmě berou útokem levná piva v obchodních řetězcích,“ podotýká Wiesner.

Sedmapadesátiletý Brňan si vybírá pivo podle nálady. „Hitem se loni staly kyselé ejly,“ zmiňuje. Brněnské hospody a pivní kulturu oceňuje. „Dlouhodobě je na vysoké úrovni, na výčepu bývá většinou široký výběr piv. Čepované z tanku je špička, ale i dobře udělané, stočené a skladované pivo v lahvi si vychutnáte,“ míní muž.

Podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven prodej čepovaného piva za loňské první tři kvartály poklesl o dvacet procent a stejný či podobný vývoj očekávají i z konce roku a na začátku 2021. Prodej baleného piva vzrostl zhruba o sedm procent. „Je pravděpodobné, že do doby, než se zmírní restrikce, nepřejdeme dlouhodobě do nižšího stupně PES, nebo zcela nepomine nouzový stav, bude tento mírný nárůst pokračovat. Lidé si sice zvykli na to, že si mohou koupit pivo v lahvi a vychutnat si ho později v pohodlí domova, nicméně poptávka po tradiční pivní kultuře, ke které posezení v hospodě či restauraci s přáteli a rodinou neodmyslitelně patří, zůstává vysoká," okomentovala ředitelka svazu Martina Ferencová.