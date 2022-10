Například ve vyhlášené pivnici U Čápa stojí „krýgl“ Plzně dvaašedesát korun. Ještě loni na jaře to přitom bylo třiapadesát korun. „Naposledy jsme zdražovali na přelomu října, a to o tři koruny. Minimálně do konce roku by cena měla zůstat stejná. Nicméně záleží na tom, jak se bude chovat plzeňský pivovar. Právě od nich přišel impuls ke zdražení Plzně, jelikož zdražili pivo o dvě koruny," uvedl provozní pivnice Michal Řídký.