„Plán jsme vypracovali s ohledem na aktuální stav parkování v lokalitách, možnosti zavedení dopravního značení, procesy na straně magistrátu, požadavky městských části ohledně zavádění a další," uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Harmonogram rozšíření modrých zón v roce 2023

5. června: Červený kopec, Polní, Jílová

14. srpna: Lerchova

9. října: Rezkova, Neumannova, Žlutý kopec

30. října: Pšeník, Dvorského

Deník Rovnost už dřív informoval o požadavcích radních Brna-středu nebo přímo obyvatel o vyznačení modrých čar přímo v jejich místě. Jednalo se o Polní, Červený kopec a také Trýbovu spadající do oblasti nazvané Žlutý kopec.

Mnohem dřív se do modrých zón dostane šestice ulic, kde už regulované oblasti platí. Jedná se o Eliášovu, Kameníčkovu, Sirotkovu a Fanderlíkovu v Žabovřeskách a Matulkovu s Palackého třídou v Králově Poli. Po konzultaci s představiteli městských částí v nich zástupci Brna spustí modré zóny postupně od letošního 1. dubna.

V příštím roce se parkovací systém rozšíří do dalších oblastí, které budou spadat do zóny C.Zdroj: Parkovanivbrne.cz„Situace v Žabovřeskách a Králově Poli nás přiměla k rozšíření rezidentního parkování na některé ulice, které spadaly do oblastí placeného stání, ale přímo na nich bylo možné parkovat bez omezení. Místní pak měli problém najít volná místa, protože se v těchto ulicích hromadila auta řidičů, kteří se chtěli vyhnout poplatku za parkování," vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.

V šestici ulic i devíti nových lokalitách bude fungovat režim návštěvnické zóny C. Řidiči, kteří nemají oprávnění pro rezidenty a abonenty, musí uhradit parkovné v pracovní dny od páté podvečerní do šesté ráno. První hodina stání je zdarma, každá další pak za dvacet korun.