Konečná šalin u Technologického parku v Brně: místo čeká proměna i nová zástavba

Travnatá plocha, koleje a Technologický park. Takový pohled se naskytne cestujícím, kteří dojedou na trase linky dvanáct na konečnou do brněnských Medlánek. Prostor před Technologickým parkem by se ale měl měnit. Kancelář architekta města Brna v současné době zpracovává návrh, jak by mohlo prostranství v blízkosti areálu VUT v budoucnu vypadat.