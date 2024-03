Plán rozvoje zástavby: měnit se bude i prostranství před Technologickým parkem

Travnatá plocha, koleje a Technologický park. Takový pohled se naskytne cestujícím, kteří dojedou na trase dvanáct na konečnou do brněnských Medlánek. Prostor před Technologickým parkem by se ale měl měnit. Kancelář architekta města Brna v současné době zpracovává návrh, jak by mohlo prostranství v blízkosti areálu VUT v budoucnu vypadat.