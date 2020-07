Pláničkův filmový experiment v Žabčicích: nejmodernější kravín je beze stěn

Příjemné prostředí zvyšuje dojivost krav, tvrdil v slavné české komedií Slunce, seno, jahody student Šimon Plánička. Ve filmu to dokazuje tím, že krávy dostanou sluchátka s hudbou. Děj snímku je nadsázkou, to, že skotu obecně prospěje kvalitní péče a život ve vyhovujících podmínkách, je však skutečností. Potvrzují to i odborníci z brněnské Mendelovy univerzity. V areálu školního zemědělského podniku v Žabčicích na Brněnsku vybudovali nejmodernější kravín v republice.

Nový moderní kravín v Školním zemědělském podniku Žabčice. | Foto: archiv Mendelu

Nabídne řadu vymožeností. „Hlavní devízou stavby je izolace střechy, která nepustí zejména v létě dovnitř horko. V budově, která nemá obvodové stěny, oproti jiným kravínům nehučí větráky,“ zmínil mluvčí univerzity Filip Vrána. Nad čím bádají? Výstava na Moravském náměstí ukazuje práci Mendelovy univerzity Přečíst článek › Moderní kravín a areál v Žabčicích

- Školní zemědělský podnik Mendelovy univerzity v Žabčicích na Brněnsku chová přibližně 1200 kusů skotu.

- Polovinu z tohoto počtu tvoří 600 krav plemene holštýn, nejrozšířenějšího na světě.

- Ročně podnik vyrobí více než 11 tisíc litrů mléka.

- V areálu nyní vyrostl nový kravín za 20 milionů. Jde o nejmodernější kravín v republice. Obývají ho krávy určené na maso. Jelikož kravám nejvíce vyhovuje teplota osm až deset stupňů, ta se může v budově regulovat. Budova je ale zároveň přizpůsobená tak, aby se v ní pohodlně mohli učit budoucí odborníci. „Chtěli jsme, aby byl objekt co nejpřívětivější pro zhruba sedmdesát krav a jalovic masného typu, pro který je určený. Vytvořili jsme trend, jímž se chceme řídit při dalším budování kravínů ,“ řekl ředitel podniku Radomil Měřínský. V novém bydlí krávy určené na maso, v areálu ale ročně vyprodukují i více než jedenáct tisíc litrů mléka od dojnic, které bydlí v dalších objektech. I ty jsou moderní. „Kvalita mléka dozajista souvisí i s prostředím, dojírnou a personálem. Naše parametry jsou na tom velice dobře,“ uvedl Měřínský. Brněnská zoo ukáže sněžné levharty i modré ovce. Návštěvníci snadněji zaparkují Přečíst článek › Největší část chovaných zvířat tvoří holštýn, nejrozšířenější plemeno skotu na světě. „V roce 2017 se holštýnská kráva Kája ze žabčického podniku stala na soutěži nejkrásnější dojnicí České republiky,“ podotkl Vrána.

