Právě velikost budovy je jednou z hlavních příčin vzdoru místních. „V okolí jsou budovy maximálně do pěti pater. Oni chtějí najednou deset. Absolutně to nezapadá do charakteru oblasti. Trápí nás i to, že nová bytovka má do ulice na všech devíti patrech balkony a terasy, odkud se lze dívat do bytů protilehlých domů. O dopravě a parkování snad nemá smysl ani mluvit. Parkovacích míst je už teď nedostatek a nedaleká Vídeňská ulice je v ranní špičce přeplněná a kolony mají kilometry. Dalších sto aut by znamenalo naprostý kolaps,“ nastínila připomínky místních jejich zástupkyně Markéta Dvořáková.

Na jejich stranu se přidalo i vedení nedalekého gymnázia v ulici Vídeňská. „Rozsahem výstavby jsme do jisté míry zaskočeni a považujeme jej za předimenzovaný. Obavy a nejistotu v nás vyvolávají dopady plánované stavby jako hluk, prašnost, omezení pohybu osob a přístupových cest ke škole a v budoucnu také navýšení dopravního provozu a omezení přístupu denního světla do učeben gymnázia vybudovanou desetipodlažní budovou,“ uvedl David Andrle, ředitel školy.

Podle výkonné ředitelky IMOS development Hany Vyplelové jsou však obavy liché, argumenty zavádějící a plánovaná výstavba je s okolím v souladu. „Projekt nám posuzovala architektonická společnost RAW. Právě oni přišli s tímto konceptem. Není pravda, že by v okolí byly pouze pětipodlažní budovy. Naproti přes ulici jsou sice nižší domy, ale hned vedle našeho místa se nachází dvě budovy třináctipatrové. A v ulici Vídeňská jsou již osmipatrové domy. Vyhodnocovali si to z pohledu širších vazeb. Nevidíme v tom problém,“ vysvětlila Vyplelová.

Ani parkování Vyplelová nevidí jako velkou překážku. Součástí domu jsou totiž také dvě patra podzemních parkovacích stání pro budoucí obyvatele a jejich návštěvy. „Zároveň umístění vjezdu do parkovacího domu máme řešené tak, že při vjezdu do lokality dopravu okamžitě odkláníme do parkovacího domu. Hned je stahujeme do podzemí, abychom zachovali klid lokality,“ doplnila výkonná ředitelka.

Faktem však zůstává, že kvůli stavebnímu záměru bude nutno pokácet desítky okolních stromů. „Pakliže něco musíme kvůli stavbě vykácet, nahradíme to. Samozřejmě zeleně chceme zachovat co nejvíce. Je nedílnou součástí kvalitního prostoru pro bydlení,“ reagovala Vyplelová. Nastínila výňatek z územního rozhodnutí, podle nějž musí IMOS development v místě vysázet třešně, habry, duby, sakury a další porosty.

Za pravdu sdružení sousedů dal například nový územní plán. „Počítá pro toto místo s výškou budov od devíti do dvaadvaceti metrů, což je výrazně méně než navrhovaná výška Stavebního záměru. Investor se snaží využít parcelu celkem na maximum a na okolí zrovna moc ohled nebere, proto jsme se věci rádi ujali. Stavět se má, ale citlivě k okolí, a ne na úkor sousedů, i proto mne překvapilo, že s návrhem loni v listopadu souhlasilo třeba vedení městské části Brno-střed,“ sdělil zastupitel za Brno-střed a advokát sousedů Michal Závodský.

Nicméně nový územní plán červnové zastupitelstvo nepřijalo, tudíž není v platnosti. „Proto podle něj nelze rozhodovat. Pro veškerá stavební řízení je závazný platný Územní plán města Brna. Navrhovaný dům je v souladu s uvedenou maximální výškou budov v předmětné zóně,“ upozornila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Sdružení sousedů proto proti záměru podalo odvolání a v případě nutnosti jsou dle Závodského připraveni se i soudit. O dalším osudu této zamýšlené stavby určené pro více jak tři sta lidí tak bude rozhodovat brněnský magistrát.