Jedná se o první várku z celkem tisícovky pokladen, které Jihomoravský kraj pro svůj integrovaný dopravní systém pořídil s využitím evropské dotace.

„I vzhledem k aktuální situaci kolem epidemie koronaviru je pro nás preference bezkontaktních plateb ve veřejné dopravě absolutní prioritou. Snažíme se proto využít i současného stavu, kdy jsou omezeny některé spoje a dopravci mají více volných autobusů, do kterých mohou v mezičase instalovat nové pokladny," sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Podle něj cestující mohou už dnes na internetu kromě aktuální polohy spojů zjistit i to, jestli je v konkrétním autobuse možná platba kartou. Vybavené autobusy jsou pak označeny na dveřích nálepkou.

Modernizace nekončí

Od prosince do března byly nové pokladny ve zkušebním provozu. „Premiérové bezkontaktní platby tak lidé uskutečnili už na přelomu roku. Do konce zkušebního provozu zaplatily za cestu bezkontaktně stovky cestujících, a to i přes pauzu v rámci opatření proti šíření koronaviru,“ sdělil Hanák.

Nové pokladny, z nichž stovka je vyhrazená pro autobusy brněnského dopravního podniku, přijdou na přibližně devětapadesát milionů korun.

Modernizace Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje však nekončí. Jeho zástupci připravují brzké spuštění e-shopu pro nákup předplatných jízdenek a nové, modernizované webové stránky integrovaného dopravního systému.