Na Plese jako Brno vystoupí Krajčo, Dasha nebo No Name. Vařit bude Pohlreich

/FOTO, VIDEO/ Velké hvězdy zavítají na jedenáctý ročník Plesu jako Brno do funkcionalistické Fait Gallery. Do Brna dorazí zpěvačka Dasha, slovenská kapela No Name nebo Dalibor Janda. Ples se koná sedmadvacátého ledna.

Ples jako Brno 2023. | Video: Deník/Sabir Agalarov