Více než polovinu z plánovaných pěti tisíc už odborníci v Brně na Moravském náměstí a u univerzitního kampusu v Bohunicích za první tři dny prověřili. Plošné testování na koronavirus tak zřejmě skončí v jihomoravské metropoli už na začátku příštího týdne.

Plošné testování na Moravském náměstí v Brně. | Foto: Deník / Michal Hrabal

V neděli zhruba v půl desáté stálo na Moravském náměstí ve frontě do stovky lidí. Příchozí dostávají pořadová čísla jako v sobotu. „Na Moravském náměstí zdravotníci berou přednostně skupinu dětí od osmi do sedmnácti let," sdělil Emil Kamenský z Krajského vojenského velitelství Brno. Právě z této skupiny otestovali prozatím nejmenší počet lidí.