/TÉMA DENÍKU/ Zase o něco více nabroušení budou pivaři v Brně. Mnohé hospody a restaurace zvedají cenu půllitrů od Plzeňského Prazdroje. Oproti podzimu o dvě až tři koruny. Aktuální ceny se v centru Brna pohybují kolem šedesáti korun za čepovanou hladinku. Ještě před dvěma lety to bylo přibližně o deset korun méně.

Za pivo si lidé připlatí. Kolem Velikonoc lákají navíc i pivní speciály. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Ke zvýšení cen se rozhodli například provozovatelé oblíbeného Lokálu U Caipla v centru Brna. Půllitr plzeňského si tam nyní zákazníci dají za dvaašedesát korun. „Zdražili jsme asi dva týdny nazpět. Důvodem bylo jednak zdražení u dodavatele, jednak inflace a všechny další faktory. Není to tedy krok kvůli jednomu popudu, ale kvůli kombinaci vícero vlivů,“ sdělila tamní provozní Martina Küblová.

Dalšími brněnskými podniky, které ceny za oblíbený ležák navýšily, jsou restaurace Štatl na náměstí Svobody nebo Stopkova Plzeňská Pivnice nacházející se jen o několik metrů opodál. Zatímco ve Štatlu lidé na podzim zaplatili sedmapadesát korun, o několik měsíců později se už jeho cena vyšplhala na devětapadesát. Předloni přitom lidé za stejné množství zaplatili přesně o deset korun méně.

Ceny piva. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: DeníkVe Stopkově Plzeňské Pivnici vzrostla cena oblíbené Plzně o korunu. „Byl to souběh více důvodů, jednak zdražoval dodavatel, jednak bojujeme s vysokými náklady na energie. V dalších měsících zdražování neplánujeme, ale uvidíme, jak se situace vyvine,“ řekl Deníku manažer restaurace Igor Hlavička.

Naopak u cen zavedených loni na podzim zatím zůstává oblíbená Pivnice U Čápa na brněnském Obilním trhu, hladinka plzně tam stále stojí dvaašedesát korun. „Většinou zdražujeme, když zdražuje pivovar, což se teď v posledních měsících nedělo. Hlídáme si konkurenci, tam máme ceny vesměs podobné. Jediné, co by mohlo cenu piva dál ovlivnit, je další zdražování u dodavatele, nebo zvýšení daně z přidané hodnoty na pivo. To by mohlo být pro spoustu hospod až likvidační,“ nechal se slyšet tamní provozní Martin Řídký.

V letošním roce by přitom pivo mohlo nadále zdražovat, a to kvůli loňské nejhorší sklizni chmele za poslední dekádu. Důvodem špatné úrody byla dlouhá období sucha spojená s vysokými teplotami, které se střídaly s krátkými a intenzivními srážkami. Proti předloňské nadprůměrné sklizni činí propad téměř padesát procent.

„Špatná úroda chmele představuje zásadní důvod růstu jeho ceny. Zdražující chmel společně se zdražováním energií a obalového materiálu jsou pak hlavními příčinami růstu cen piva. V hospodách přitom obvyklý půllitr piva zdražuje ještě citelně více než jen o desetinu,“ upozornil ekonom Lukáš Kovanda.

Dodal, že hospody musí zahrnovat také své další náklady. „Zdražuje také pracovní síla, tedy personál,“ podotkl ekonom Kovanda.

Většina milovníků piva se však rostoucími cenami prozatím odradit nenechala. „Chodím spíš na specifická piva. Hlavním parametrem je tedy kvalita, styl a samozřejmě producent. Cena je pro mě, troufnu si říct, až na posledním místě. Osobně neřeším, zda má pivo čtyři deci, půl litru nebo jiný objem. Neřeším ani, zda stojí devadesát nebo sto třicet korun,“ zhodnotil například Jan Vrožina.

Naopak pití piva v restauraci nebo hospodě se začal vyhýbat Jan Kulhánek. Svoje rozhodnutí zdůvodnil neochotou pít předražená piva, která ani nejsou dostatečně kvalitně uvařená. „Do hospody nechodím, protože odmítám platit raketu za předražené japonské europivo z Plzně nebo chemii z Prahy a jeho spřízněných pivovarů. Nicméně za kvalitní pivo, což pro mě není z žádného průmyslového pivovaru, nemám problém zaplatit i vyšší částku,“ argumentoval Kulhánek.

