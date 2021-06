Proč jste se rozhodl skončit jako prezident Svazu vinařů?

Po devíti letech ve funkci už se cítím vybitý a vyčerpaný. Fyzicky i tématem. Věk člověk nezastaví. Mám pocit, že by měl přijít někdo nový, s novými nápady. Je možné, že bude potřeba nový styl, nový způsob jednání. Mění se poslanci, senátoři. Považuji svou misi za dobrou. Úkoly, které jsme si vytyčili, se většinově podařily uskutečnit.

Valná hromada by mohla být zhruba za dva týdny. Máte favorita na post prezidenta?

Nechci nikoho favorizovat ani ovlivňovat. Vidím každého kandidáta prizmatem své osobnosti. Celý život zastávám, že neexistuje jenom jedna cesta k cíli, může jich být vícero. Teď přijde jiný člověk s jiným stylem, jinou prezentací. A může to být dobře, byť to bude dělat jinak než já.

Co bude pro vašeho nástupce hlavní úkol?

Asi nebude jen jediný. Je pravděpodobné, že někdo přijde s nápadem zavést sazbu spotřební daně na víno. Je také téměř jisté, že tím, jak Evropská unie vyhlásila boj proti rakovině, bude jedním z bojišť odtlačování propagace alkoholických nápojů. A teď je otázka, v jaké míře a na základě jaké dohody s producenty. Jak to udělat, aby se uchránili ti zranitelní, ale zároveň lidská tradice, mluvím teď o víně, zůstala zachovaná a mohla se dál rozvíjet jako tisíc let předtím. To bude další boj.

Končící prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.Zdroj: Deník/Michal HrabalPřípadné zavedení spotřební daně bude znamenat velkou ránu pro vinaře?

Pokud by ji zavedli pouze v České republice, bylo by to totální znevýhodnění našich producentů vůči okolí. Máme přímo za hranicemi Slovensko, Rakousko a Maďarsko, kde jsou také producenti vína. Naše víno by tedy bylo okamžitě znevýhodněné pro naše konzumenty.

Můžete uvést příklad?

Když lidé nyní jedou za turistikou na jižní Moravu, tak už si zajedou i těch pár kilometrů za hranice, pokud by tam bylo víno výrazně levnější. Vždycky peníze hrají nějakou roli. A také by vznikla další administrativní zátěž, která je pro vinaře už nyní velká. Neumím si představit, jak by to zejména malí a střední vinaři byli schopní zabezpečit.

Proti omezení reklamy na alkoholické nápoje, a tedy i víno, jste se vyslovil už loni.

Vinaři nikdy nepropagují heslo Pijte více. Ale vybírejte si to správné, kvalitu. I vína, která nesou v sobě prvek větší čistoty. Naši zemi, minimálně kde jsou vinohrady, lidé obhospodařují mimořádně citlivě, v souladu s přírodou, aby biotop zůstal zachovaný pro další generace. Vinohrady nejsou jednorázová záležitost, ale jsou na desítky let.

V minulých letech jste pomáhal prosadit novelu vinařského zákona, která měla pomoci omezit pančování. Podařilo se to?

Novela pomohla naplnit několik cílů. Jeden z nejvíce viditelných je označování vín vyrobených z hroznů vypěstovaných na území České republiky naší vlaječkou. Každý konzument pozná, že se jedná o víno od nás. Prošlo kontrolou. Dále novela přinesla enormní snížení trhu s načerno dovezeným vínem a ještě falešným.

Dokazují to i čísla?

Ze 170 odhalených vzorků, kde za každým si musíte představit cisterny, se to dostalo na jednotky. To asi není náhoda. Je zavedená evidence, kdo prodává víno a odkud víno má.

Někteří kritici se u této novely obávali krachů vinoték. Potvrdily se obavy?

Já jsem se o ničem takovém nedozvěděl. I dovozové a rozlévané víno dál mohou prodávat, ale férově. V jednorázových obalech. To sice není úplně dobré, protože to zatěžuje životní prostředí, na druhou stranu recyklace materiálu je docela velká. A když si představím, že v době pandemie se prodaly tuny a tuny obalových materiálů, obaly na víno nejsou tak enormní zátěž.

Velkým problémem bylo loňské rušení vinařských akcí, jako jsou košty a podobné, kvůli covidu.

Zejména začátek loňské sezony byla velká neznámá. V létě se trochu situace rozvolnila. Byl registrovaný o osmnáct procent zvýšený zájem o pobyt na Moravě. Nicméně podzim byl znovu krutý. Žádná vinobraní, žádné burčákové slavnosti. Vinaři museli vymýšlet, jakou jinou cestou se dostat k zákazníkovi. Pomohl internetový prodej a degustace.

Jaké měli vinaři loni ztráty?

Už máme hotové statistiky za loňský rok. V průměru došlo k poklesu obratu zhruba o patnáct až dvacet procent. U malých a středních vinařů mohl být propad i čtyřicet procent. Ministerstvo vyhlásilo program Agrocovid potraviny, ale bohužel byly v prvním kole podmínky nastavené tak, že na dotace moc žadatelů nedosáhlo.

Letos se vinicím vyhnuly mrazy. Očekáváte dobrou úrodu?

Aktuální stav vinic vypadá dobře. Ale těžko nyní mluvit o tom, jaká bude úroda, může se stát ještě cokoliv. Ze zemědělského hlediska se mi jeví, že bude normální rok. Bohužel na ty jsme v poslední době zapomněli.

Poslední roky byly mimořádně suché. Budou muset vinaři přejít na odolnější odrůdy hroznů?

Podporujeme rozšiřování takzvaných piwi odrůd, které jsou odolnější. Předpokládáme, že by mohly do budoucna přispět k tomu, aby nezanikaly vinohrady a aby se tady vyráběla skvělá a svěží vína, i když z jiných odrůd. Jednou z nejznámějších je Solaris, vína z něj vyrobená získávají oblibu.

Končící prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.Zdroj: Deník/Michal HrabalKdo je Tibor Nyitray



Je mu osmapadesát let. Žije v Brně. Je ženatý a má dospělé děti.



Pracoval nejprve jako právník, posléze se začal věnovat vinařství. Zakládal vinařství Sonberk v Popicích na Břeclavsku, nyní už tam není ani jako akcionář.



Do funkce prezidenta Svazu vinařů nastoupil v roce 2012, na jaře oznámil, že skončí.



Ve volném čase jezdí po republice obytným autem a hraje golf.