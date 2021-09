Na železniční trať z Brna do Střelic se vrací vlaky. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Jen pár hodin jezdily vlaky po rekonstrukci trati z Brna do Střelic bez omezení. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení mezi stanicemi Brno - Horní Heršpice a Střelice se lidé dostávali od úterních šesti hodin ráno do cíle své cesty později.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.