Jezdce na koloběžce zákon považuje za cyklistu. Platí pro něj stejná pravidla jako pro člověka na kole. Nestačí mu tedy pouze jet a nespadnout, ale dodržet předpisy, včetně nulové hladiny alkoholu. V případě opaku provinilec skončí s peněžním trestem. Do jednoho promile jde o pětadvacet tisíc, nad promile pak dvojnásobek.

Opilý koloběžkář jel křižovatkou v centru Brna na červenou, podívejte

Podle Čížka záleží na rychlosti a výkonu stroje. Do pětadvaceti kilometrů za hodinu a tisíce wattů jde o běžnou koloběžku. Nad tyto limity už spadá mezi malé motocykly.

Zatímco tak v prvním případě za pověstnou hladinku na elektrokoloběžce hrozí nanejvýš pokuta, ve druhém už může dopadnout podstatně hůř. To potvrdila i mluvčí policistů Petra Hrůzová. „Pokud elektrokoloběžka splňuje podmínky běžné koloběžky, udělujeme za jízdu pod vlivem pouze pokuty. Splňuje-li však už podmínky mopedu, chováme se k osobě jedoucí na takové elektrokoloběžce jako k řidiči motorového vozidla,“ upozornila Hrůzová.

Zakrvácený obličej a dvě promile v krvi: muž v Brně spadl z elektrokoloběžky

Člověk na koloběžce patřící mezi malé motocykly musí mít řidičský průkaz. V případě přistižení jízdy pod vlivem alkoholu tak o něj může přijít.

Právě nehody elektrokoloběžek a dalších elektrických vozidel začali policisté od nehod cyklistů od letošního roku oddělovat. Cílem je zjistit, jak elektrokoloběžky, které se v p\osledních letech staly velkým fenoménem, nehodovost ovlivňují a jaké jsou následky.

Elektrokoloběžka je výhoda i zbraň. Zvykejme si na ni

Za první dva měsíce řešili tři kolize, z toho dvě elektrokol a jednu elektrokoloběžky. Policisté však upozornili, že data vzhledem k teprve začínajícímu nástupu jarního počasí nejsou vypovídající. Ukáže až sezona.

Podle finské studie z loňského roku ve více než polovině zaznamenaných nehod elektrokoloběžek hrál roli alkohol nebo jiné drogy. Společnost Bolt, která sdílené koloběžky na elektřinu provozuje, proto na začátku března představila zásady bezpečného provozu. Mimo jiné zavádí systém bodového hodnocení chování. Posuzuje například způsob jízdy.

JAKÝ TREST ZA JÍZDU V OPILOSTI HROZÍ?



- Elektrokoloběžka s rychlostí do 25 km/h a výkonu do 1000 W => postih za jízdu pod vlivem: max pokuta do 50 tisíc korun.



- Elektrokoloběžka s rychlostí nad 25 km/h a výkonu nad 1000 W => postih za jízdu pod vlivem: max pokuta do 50 tisíc korun, udělení 7 trestných bodů, zákaz řízení na 1–2 roky a odejmutí svobody až na 1 rok.